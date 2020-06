Il Turismo post Covid. Il Prof. Lucio Lamberti docente del Politecnico di Milano esperto in situazioni relative al "Marketing territoriale e innovazione nelle value proposition turistiche" analizza in un’ottica post-Covid19 un futuro ricco di incognite e di cambiamenti epocali, ma di grandi opportunità in relazione anche ai temi legati al concetto di nuova residenzialità per le aree non metropolitane dell'Alto Lazio e della Maremma Tosco-Laziale con riferimenti specifici a Tarquinia.







Lucio Lamberti, Ph.D. è professore ordinario di Strategia per i clienti multicanale presso il Politecnico di Milano; direttore degli affari cinesi presso il MIP, Politecnico di Milano Graduate School of Business; coordinatore di Ph.eel, il laboratorio di fisiologia, emozione ed esperienza del Politecnico di Milano e membro del gruppo di lavoro sull'usabilità (GLU) del Dipartimento italiano della pubblica amministrazione.

Inoltre è responsabile del programma dell'accordo di ricerca tra Politecnico di Milano e RAI. Dirige il Master internazionale in Omnichannel Marketing Management (IM4) e il programma MBA Topwin presso il MIP. È autore di oltre 70 lavori pubblicati su riviste e atti di convegni nazionali e internazionali.