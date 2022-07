Il Bayern, in una nota, ha comunicato di aver raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per il trasferimento di Robert Lewandowski.

"È positivo per entrambe le squadre che sia stata fatta chiarezza. Robert si è guadagnato il nostro apprezzamento, ha vinto tutto con noi. Gli siamo incredibilmente grati",

ha dichiarato il presidente del club Herbert Hainer in un'intervista al Bayerischer Rundfunk durante la presentazione della squadra dell'Allianz, avvenuta questo sabato.

Il ceo Oliver Kahn, a sua volta, ha commentato la notizia in questi termini: "Abbiamo concordato di lasciar partire Robert Lewandowski. Abbiamo un accordo verbale con il Barcellona, ​​l'accordo non è ancora firmato. Sappiamo molto bene per cosa dobbiamo ringraziare Robert, ma grandi giocatori hanno anche lasciato il Bayern in passato, e anche dopo, il mondo del Bayern non è andato in pezzi, anzi, spesso è continuato con ancor più successo".

Il membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidžić ha aggiunto: "Robert Lewandowski ha fatto grandi cose per il Bayern. Abbiamo parlato a lungo con i nostri colleghi del Barcellona e abbiamo chiarito i dettagli. Stamattina ci ha detto addio. Dopo il nostro viaggio negli Stati Uniti, tornerà ancora una volta e prenderemo un caffè insieme. Gli auguriamo ogni successo nel suo nuovo club".

Nelle casse del club tedesco. il passaggio di Lewandowski al Barcellona dovrebbe garantire una cifra intorno ai 40 milioni di euro.







Crediti immagine: twitter.com/lewy_official/status/1536375162114822144