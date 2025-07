Tanto tuonò che piovve! Dopo mesi di tensioni serrate e schermaglie diplomatiche, tra minacce di guerre commerciali e sfide geopolitiche, Stati Uniti e Unione Europea hanno finalmente siglato un accordo. Un compromesso che, pur alleggerendo il peso di dazi più pesanti previsti inizialmente al 50%, lascia sul tavolo un conto non indifferente per l’Europa: un dazio del 15% sulle merci europee, esclusi alluminio e acciaio, che invece restano soggetti al 50%, e un’obbligata ondata di investimenti europei in energia e armamenti statunitensi. Ma al di là delle cifre, questo patto sancisce un fatto finora forse sottovalutato: l’Europa non può più permettersi di restare un attore marginale sulla scena globale.

Il colpo dei dazi, seppur meno devastante del previsto, rappresenta solo la punta di un iceberg molto più profondo e preoccupante. Oltre ai dazi, si aggiunge l’impegno vincolante a destinare il 5% del PIL alla NATO, oltre all’obbligo di acquistare energia e armi a prezzi decisi da Washington, limitando così le nostre possibilità di scelta e la competitività delle nostre imprese. Questi elementi, messi insieme, fanno emergere una verità tanto semplice quanto drammatica: senza una svolta strutturale e coraggiosa, l’Europa rischia di restare intrappolata in una condizione di subordinazione.

È un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. La moneta unica, pur fondamentale, non basta da sola a garantirci la necessaria autonomia strategica e politica. Senza una politica estera comune, un sistema fiscale europeo e un esercito europeo, la nostra Unione rischia di rimanere un gigante economico con i piedi d’argilla sul piano geopolitico. Il prezzo da pagare è alto, e già oggi lo paghiamo in termini di dipendenza energetica e in balìa delle scelte altrui sulla nostra sicurezza.

La politica energetica ne è un esempio lampante: affidarsi al gas liquido americano significa perdere margini di negoziazione, abbandonare la strada delle energie rinnovabili e mettere a rischio la costruzione di un sistema energetico sovrano e sostenibile. Nel campo della difesa, la NATO resta imprescindibile, ma consegnare il destino della sicurezza europea a Washington è un rischio che non possiamo più permetterci. Serve una vera difesa europea, capace di proteggere i nostri confini, i nostri cieli, i nostri interessi e di dare voce alle nostre priorità.

Eppure, proprio da questa crisi può nascere una grande opportunità. L’Europa ha davanti a sé un bivio decisivo: trasformare i dazi in un’occasione di crescita e maturazione politica. Solo così potremo finalmente realizzare il sogno di un’Europa unita non solo sul piano economico, ma anche su quello politico e militare, capace di giocare da protagonista nel mondo.

La domanda cruciale rimane: l’Europa ha il coraggio di fare questo salto di qualità? Francia, Germania, Italia e gli altri Paesi membri saranno capaci di mettere da parte gli interessi nazionali per costruire insieme un futuro comune? Oppure continueremo a navigare a vista, rincorrendo ciascuno il proprio orticello, lasciando che le sfide globali ci travolgano uno a uno?

“Tanto tuonò, tanto tuonò… e alla fine è piovuto.” L’era di Trump ci ha presentato un conto salato. Adesso spetta a noi europei scegliere: restare sotto la pioggia dell’incertezza o rimboccarci le maniche e costruire insieme un tetto solido, capace di proteggerci e proiettarci verso un futuro di autonomia e prestigio globale.

L’Europa è da sempre un mosaico di culture, lingue, storie e tradizioni diverse. Questa ricchezza rappresenta la sua forza ma, allo stesso tempo, un enorme limite. La questione di fondo è: l’Europa deve continuare ad esistere come un insieme di voci diverse che non incidono nello scenario mondiale, oppure deve aspirare a parlare con una voce sola, chiara e autorevole nel mondo?

La sfida non è semplice: costruire un’Europa che parli con una sola voce richiede compromessi, fiducia reciproca e la capacità di mettere da parte, almeno in parte, gli egoismi nazionali. Ma questo non deve essere interpretato come una perdita di identità, bensì come un arricchimento attraverso il dialogo e la condivisione di valori comuni.

Un’Europa che riesce a conciliare la sua ricca diversità interna con un’azione esterna unitaria rappresenta la vera forza del continente. Solo così potrà affermarsi come un attore globale credibile e autorevole, capace di incidere nel mondo e di garantire sicurezza, prosperità e diritti ai suoi cittadini.