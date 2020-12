Nella puntata di questa sera su Social Talk Web, in onda su Facebook mercoledì 9 dicembre alle ore 19, Sara e Biancamaria ci parleranno di un dolce buonissimo fatto con il liquore che ha origine lombarde l’amaretto di Saronno.

La ricetta è stata suggerita da una telespettatrice Sara l’ha cucinata per voi e Biancamaria ha scelto un ottimo bicchiere di vino che sarà svelato solo in puntata.

La storia dell'Amaretto di Saronno è lunghissima ed affonda le proprie radici nel lontano XVI secolo quando, nel 1525, l'artista Bernardino Luini, discepolo di Leonardo Da Vinci, venne incaricato di realizzare un affresco raffigurante la Madonna e l'Adorazione dei Magi per il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, dove è ancora conservato.

Infatuatosi della bella locandiera che lo ospitava, si narra che l'artista l'avesse scelta come modella per ritrarre la Madonna. Per ringraziarlo, la giovane gli fece omaggio di un liquore dal colore ambrato a base di zucchero tostato e mandorle amare. La bevanda venne talmente apprezzata da diffondersi in poco tempo sino a diventare uno dei liquori italiani più bevuti al mondo.

Vi aspettiamo On Air live Facebook ore 19 Social Talk Web.