Buone ragioni per inserire elementi di design d'acqua

I professionisti del design sono spesso assunti per installare giochi d'acqua. Vediamo un elenco dei vantaggi derivanti dall'aggiunta di elementi paesaggistici d'acqua alla tua proprietà.

1. L'acqua corrente calma l'anima.

Nel corso della storia, filosofi, religiosi e medici hanno riconosciuto l'incredibile potere curativo dell'acqua. Gli esperti della meditazione buddista hanno a cuore l'acqua che scorre come fonte di rumore bianco di cui la mente può godere senza essere troppo attaccata a nessun singolo tono. I professionisti della medicina naturale raccomandano l'idroterapia sotto forma di bagni di vapore, saune e impacchi caldi e freddi.

L'aggiunta di un paesaggio acquatico favorisce il relax e la pace. L'acqua che scorre calma la mente e ravviva lo spirito.

2. L'acqua corrente attira la fauna selvatica.

Immagina questo: ti rilassi accanto al tuo paesaggio acquatico, rilassandoti, quando un fringuello allegro dal petto giallo si deposita su una roccia nelle vicinanze. Affascinato, guardi con meraviglia mentre la minuscola creatura salta sempre più vicino all'acqua che scorre e alla fine prende qualche sorso. Questo tipo di evento può verificarsi nel tuo cortile su base giornaliera se aggiungi una fontana.

I paesaggi all'acqua attirano naturalmente uccelli, scoiattoli, conigli e altra fauna. Come noi, tutti gli animali hanno bisogno di acqua fresca e pulita per prosperare. Gli uccelli, ad esempio, hanno bisogno di acqua sia per bere che per pavoneggiare. I bagni d'acqua aiutano gli uccelli a rimuovere piume, polvere e parassiti dalle loro piume. Se sei un amante della natura, l'aggiunta di un gioco d'acqua ti porterà ore di gioia, mentre osservi un serraglio di visitatori animali.

3. Un elemento paesaggistico d'acqua aumenta l'interesse e il valore delle proprietà.

Elementi paesaggistici d'acqua aggiungono interesse visivo e fascino ai potenziali acquirenti di case. Se speri di ottenere un buon valore di rivendita per la tua casa, aggiungere una fontana, un ruscello in miniatura o anche solo una pentola di ceramica gorgogliante è un buon investimento.

4. Migliore qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.

Una caratteristica dell'acqua corrente è il mascherare l'inquinamento acustico vicino rilasciando un flusso continuo di ioni negativi. Numerosi ricercatori hanno trovato una connessione tra ioni negativi e riduzione dello stress. Gli scienziati russi, ad esempio, hanno scoperto che l'esposizione agli ioni negativi riduceva i segni patologici di stress nei ratti. Gli studi suggeriscono anche che gli ioni negativi possono compensare gli impatti sulla salute dell'inquinamento atmosferico - un altro benefico beneficio delle caratteristiche dell'acqua.

5. Secondo il Feng Shui, l'acqua corrente porta ricchezza.

L'antico studio cinese del Feng Shui insegna che l'acqua che scorre attira ricchezza. Per massimizzare la potenza, il Feng Shui insegna che gli elementi paesaggistici d'acqua devono essere mantenuti puliti. Proprio come un rubinetto che gocciola rappresenta denaro sprecato che scivola lentamente dalle tue tasche, una caratteristica dell'acqua che scorre in modo efficiente simboleggia nuove opportunità che scorrono nella tua vita.

Con il contributo di Le Pietre Srl