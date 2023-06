Che succede di importante, per chi ha voglia di far tardi con stile, dopo una giornata di relax al Papeete Beach a MiMa, sabato 24 giugno 2023? Dall'aperitivo a notte fonda il luogo giusto per divertirsi con gli amici è senz'altro Villapapeete, che ogni weekend mette in scena show da da non perdere nelle sue tre sale. Aperitivo a bordo piscina, Dinner Show e serata con tre diverse zone e situazioni musicali diverse. Ogni sabato a Villapapeete vanno in scena anche veri show, tutti da vivere.



In particolare sabato 23 giugno lo show è Flirt With Us. Il sound in main room è quello di Giga ed Andrea Guidi. MC's in main room sono Alo e Francesco Sarzi. Dinner Show & B Side Room Dj's sono invece Francesco Torre, Giulia Furao ed in B Side Room la voce è quella di Vince e Ricky S. Chiudiamo con Pool Athmosphere, la sala più sofisticata dal punto di vista musicale: Luke Adams e Gipsy regalano qui il loro sound, davvero particolare.



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.



https://www.papeetebeach.com

https://villapapeete.com



Villapapeete



via Argine Destro di Savio 15 48015 Milano Marittima (RA)

dalle 21 a tarda notte, ogni sabato notte

info / prenotazioni +39 335 12755444