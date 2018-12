Circus beatclub, Brescia: un dicembre al top con Aldivas, Pazza Pazza Idea...

Al Circus beatclub di Brescia, per tutto dicembre 2018, fino all'inizio di gennaio 2019 si balla praticamente senza soluzione di continuità. Come lo scorso anno i party sono tanti, tantissimi... e tutti molto diversi tra loro. C'è una piacevole novità, ovvero Circus sarà aperto anche a Capodanno per un evento di cui saranno comunicati i dettagli a breve. Ma andiamo con ordine, iniziando alcuni dei party che prenderanno vita nel club simbolo di Brescia a dicembre 2018.

Venerdì 14 dicembre 2018 il party al Circus è in collaborazione con Five Personal Trainer. Perché sport e divertimento, nel 2018, sono spesso vicini, non c'è certo contraddizione.

Domenica 16 dicembre prende vita un dinner show / evento chiamato Pazza Pazza Idea. E' un party pensato per chi vuol cenare e poi divertirsi in grande stile, i partner della Circus family sono tanti. Laboratorio Lanzani, che in città e non solo non ha certo bisogno di presentazioni, si occupa del club. Pinka Events, uno staff attivo in tutto il mondo, pure a Ibiza, che per anni ha regalato magia agli show del QI di Rovato, si prende cura dello show. Alla musica, infine, pensa un super dj esperto di divertimento e canzoni da cantare come Antonio Viceversa...

Il 20 dicembre invece per Rehab, uno dei party hip hop più amati e frequentati d'Italia, tra i dj guest c'è Aldivas, dj girl ormai piuttosto conosciuta per il suo sound. La scorsa estate ha fatto ballare alcuni dei club simbolo di Ibiza, come Privilege e Hi Ibiza. In Italia invece spesso porta il suo sound all'Africana di Praiano (SA) e pure in Sardegna, al Cafè Set ed al Set Disco di Sassari.





Circus beatclub - Brescia.

13/12 Thursday Rehab (hip hop)

14/12 Friday Circus party terrace in collaborazione Five Personal Trainer

15/12 Saturday Circus

16/12 Sunday Pazza, Pazza Idea Cena & Live Show...

20/12 Thursday Rehab (hip hop) dj guest Aldivas

(...)

31/12 Capodanno Circus (maggiori dettagli in arrivo)