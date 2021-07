Anche oggi, nel variegato universo musicale che possiamo goderci su Spotify e YouTube, c'è chi brilla per originalità e sperimentazione. C'è chi come Melus Kaye sa spaziare tra letteratura (il suo "Imprigionati" è uscito nel 2014), musica, recitazione, film, cortometraggi (...), musica e video.

Il giovane artista calabrese ha da poco pubblicato su YouTube un video davvero originale, quello di "Story i stu pianeta". Il brano contiene un bel featuring di Annarita e perdersi nel video tra giganti, fanciulle, galeoni, mare e ruscelli è una boccata creativa d'aria fresca, soprattutto oggi, un momento in cui uniformarsi alle tendenze (del momento) è la scelta più comune. Una sua lunga intervista è disponibile qui - bit.ly/MelusKayeIntervista - Qui sotto ecco alcune righe.





Come definiresti la tua musica? L'energia del rock è sempre presente, ma i generi sembrano fondersi in essa.La mia musica la definisco Unica, Ballabile, Per tutti. Il rock fa parte di me, è la mia essenza aggressiva che approccia alla musica con questa sua sfaccettatura. Ma la parola "musica" è come il concetto di singolarità. E' quella cosa piccola prima del big bang che poi, esplodendo, diventa tante cose diverse. Trovo irrispettoso essere egoista e pensare ciò che unicamente voglio raccontare. Vorrei fosse un concetto piacevole ed altruista. Non c'è cosa più bella di una musica che ti porta a muoverti.

La Calabria sembra essere fondamentale nel tuo percorso artistico.Ci sono nato. È stata la mia culla. In un certo senso, le devo molto.. Credo fortemente che se fossi nato da un'altra parte forse il mio senso di arte non sarebbe mai germogliato. D'altra parte, l'essere così poco propensi ad aiutare 'il compaesano' non fa parte della cultura di quest'ultima.

Come giri i tuoi video?Ho una discreta attrezzatura e con essa provo a dare immagine ai pensieri. La musica nasce da un pensiero, e come un pittore provo a dipingere quel pensiero in modo che la gente veda cosa ho visto io.



Melus Kaye sui social e sul web

https://www.facebook.com/meluskayeofficialpage

https://www.instagram.com/meluskaye_artista/

https://open.spotify.com/artist/1QrIq54xeUCYao8MjlzYWK

https://www.youtube.com/channel/UCFWJUx1ko5c7ASgasB7_jbg