Ben tre party per il lungo weekend di #Costez - Telgate (BG) grazie al Ponte dell'1 maggio '23. Venerdì 28 aprile la festa è HappyLand, il party perfetto per far tardi con amiche e amici, ballando, ovviamente al #Costez, dove tutto questo è davvero facile, grazie a dj set scatenati e show unici.



Sabato 29 aprile ecco invece alla console di #Costez - Telgate (BG) Federico Chimirri. Italoargentino e seminifinalista di Masterchef è prima di tutto un dj decisamente richiesto nei locali italiani e non solo. Vive tra Formentera e Milano con la sua fidanzata Giulia e suo figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. Romero è la sua vita, il suo più grande orgoglio: tutti i suoi traguardi sono sempre dedicati a lui. L'amore per la cucina scorre da sempre nelle sue vene perché la sua è una famiglia di ristoratori. Suo padre si è trasferito dall'Argentina a Formentera più di 25 anni fa, costruendosi una nuova vita nella ristorazione da zero, senza il supporto di nessuno. Da bambino amava passare del tempo in cucina con i suoi genitori, osservando ogni minimo dettaglio. Adesso vorrebbe seguire la strada del padre e riuscire ad aprire un posto che possa conciliare le sue due più grandi passioni: la cucina e la musica.



Si chiude domenica 30 aprile, con il decimo compleanno del party Fnky, un party che porta un certo delirio (musicale e non) in pista. Il sound è house, trap, reggaeton e dintorni. "Sarà un giorno straordinario, una data da non dimenticare. La vogliamo festeggiare con voi, che da 10 anni siete pronti al delirio: Tanti auguri #FNKY", racconta lo staff.



Anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare con grandi show e grandi dj, ogni weekend.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione