Nel pomeriggio, il Milan, battendo per 1-0 la Sampdoria, si è ripreso la testa della classifica di Serie A superando di un solo "punticino" - 55 quelli dei rossoneri - la rivale Inter, che però ha una partita ancora da recuperare.

Se poi consideriamo che il Napoli è dietro con un distacco di soli due punti dal Milan, la lotta per lo scudetto non può che definirsi incerta e, pertanto appassionante.

Il Milan si è aggiudicato l'incontro nei primi minuti di gioco, grazie ad un'azione personale di Leao, servito direttamente dal proprio portiere, Maignan, con la Sampdoria che ha però tenuto degnamente il campo per tutti i 90 minuti, mantenendo tenendo il risultato in bilico fino alla fine, senza però impensierire più di tanto la retroguardia rossonera.



Per le posizioni di rincalzo, dove si lotta per un posto in Europa, la Roma è riuscita a strappare un pari nei minuti di recupero, prima del fischio finale, a Sassuolo, con un 2-2 che va stretto alla squadra di Dionisi.

E stavolta, Mourinho non può neppure prendersela con gli arbitri.

Guida, che ha diretto la gara, ha infatti annullato una rete a Traoré, ha assegnato un rigore alla Roma, ha espulso per doppia ammonizione il difensore del Sassuolo, Ferrari, e ha consesso un recupero di 6 minuti...

E nonostante ciò, la Roma ha rischiato di perdere contro un avversario che aveva squalificati tutti e due gli attaccanti ruolo, Scamacca e Raspadori, e aveva schierato un trequartista come "falso nueve".

Ad andare in vantaggio allo scadere del primo tempo sono stati i giallorossi su rigore trasformato da Abraham. A inizio ripresa Smalling devia un tiro-cross di Traoré, ingannando di quel tanto che basta Rui Patricio, che si rende comunque protagonista di un goffo intervento, con la palla che finisce in rete per il gol del pari. Al 73' lo stesso Traoré completa la rimonta con tiro stupendo, mentre la rete del 2-2 arriva a due minuti dalla fine grazie a Cristante, con un tiro che Consigli non riesce a respingere.

Con questo pareggio, la Roma si porta al settimo posto, a 40 punti, incalzata però dalla Fiorentina che ha due partite da recuperare.