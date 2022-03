A pochi mesi dall’uscita del suo singolo “Vertigo”, il compositore Fabio D'Amato torna sulla scena discografica con ben 2 nuovi progetti: la pubblicazione di un album dal titolo "Essential Spots" e la pubblicazione di un singolo dal titolo "Lights in the dark".

"Essential Spots" è una raccolta dei brani che, nel corso del tempo, sono stati utilizzati per spot e video pubblicitari o cortometraggi; una serie di composizioni che mettono l'accento su emozioni ed immagini continue.

"Lights in the dark", invece, è un singolo al quale l'autore è particolarmente legato, poiché è stato composto in un momento di grande difficoltà personale. La ricercata sequenza delle note crea una malinconica "ninna nanna" che accompagna l'intero brano.

Il videoclip del brano è firmato dal talentuoso regista indonesiano Rawan e affronta il tema della ribellione alla violenza, sia essa fisica, verbale o psicologica. Un manifesto contro il bullismo, contro chi etichetta ed attacca in maniera gratuita, contro l'arroganza.

Video:https://www.youtube.com/watch?v=Ec-ctEHiuHg