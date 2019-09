La Gazzetta dello Sport "reinventa" il fuorigioco

La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo più diffuso in Italia, nella sua edizione su carta in edicola quest'oggi ha descritto in questo modo la rete della vittoria con cui la Juventus ha ribaltato per 2 - 1 il risultato della partita disputata in trasferta in casa del Brescia, dove temporaneamente era andata in svantaggio:

"Sulla ribattuta vincente di Pjanic Bonucci è effettivamente in fuorigioco attivo: apre le gambe per far passare il pallone e copre la visuale al portiere, ma lo tiene in gioco Sabelli. Rete regolare, dunque."

Per chi non ha assistito alla partita, adesso però il dubbio rimane: come spiegare quello che è scritto sulla Gazzetta, il quotidiano sportivo più diffuso in Italia?

Sono cambiate le regole del fuorigioco?

Il Var ha commesso l'ennesimo errore?

Oppure, chi ha scritto quell'articolo sul quotidiano sportivo più diffuso in Italia, ha semplicemente scritto una stupidaggine?

Io la partita non l'ho vista e, sinceramente, non so cosa rispondere.