L’Outdoor Film Festival, il primo festival all’aperto di film e serie tv in Italia e STUART MARTIN è il big ospite internazionale.

Molto di più di un semplice festival, il primo festival di cinema e serie tv in Italia organizzato interamente all’aperto per sensibilizzare sulle tematiche del nostro tempo. Si svolgerà a San Valentino Torio (SA) per quattro giorni, a partire da oggi 29 giugno 2023 e si concluderà il 2 luglio 2023, l’Outdoor Film Festival, una sfida lanciata da giovani per i giovani: una città che si trasformerà interamente in set cinematografici: ogni sera, gli spettatori del festival potranno godere di una varietà di film sotto le stelle, circondati da splendide scenografie sensoriali. Oltre ai film stessi o alle serie tv, il festival offrirà anche una serie di attività e attrazioni per tutte le età : workshop e masterclass completamente gratuiti dedicati alla formazione in ambito cinematografico e non solo, per favorire ancora di più l’immersione in quello che è il magico mondo dei film e delle serie tv.

Parallelamente ai film già distribuiti nelle sale o sulle piattaforme di streaming verranno proiettati in un’area dedicata, i film e le serie tv indipendenti che concorreranno alla vittoria dei premi di Outdoor Film Festival, attribuiti da una giuria d’onore composta da grandissimi nomi del settore, tra cui registi di fama nazionale e internazionale, e da giovani tra i 17 e i 35 anni. Per omaggiare la città che lo ospita, tema centrale della prima edizione del festival sarà l’amore, inteso in maniera estensiva e declinato in tutte le sue sfaccettature. Le quattro giornate avranno infatti ognuna una tematica portante e saranno titolate: self love, give-love, eco-love e my love.

Sette grandi nomi del cinema internazionale giudicheranno i film in gara alla prima edizione dell’Outdoor Film Festival

Il primo festival del cinema con un’esperienza emozionale immersiva a 360° promosso dai giovani per i giovani

A giudicare i film dunque una giuria d’onore capitanata da Michael Caton Jones – regista di fama internazionale che ha diretto fra gli altri Leonardo Di Caprio.

Insieme a lui:

Maria Sole di Maio – protagonista a soli 17 anni del lungometraggio “Il Diario di Carmela”, è celebre per il ruolo di Speranza Altieri nella fiction “Un posto al Sole”;

Luca Cantore d’Amore – storico e critico dell’arte, è uno delle principali voci del giornalismo artistico e cinematografico, è autore di un romanzo di recentissima pubblicazione “L’estetica del decanter”;

Gina Amarante – protagonista della fiction “Un Posto al Sole” nel ruolo delle gemelle Cirillo e di Maria in Gomorra;

Davide Merlo – è stato Digital Creative Producer per MONOGRID part of THINK | CATTLEYA Milan , è l’attuale Tech Manager de Il Prisma, una delle firme di progettazione più importanti d’Italia. Coniuga ricerca e sviluppo attraverso lo studio e l’applicazione dei new media, delle arti visive, e della cultura contemporanea digitale. Da anni collabora con Artribune occupandosi di arte

contemporanea e nuove forme di esperienze digitali ed immersive.

Prof. Alfonso Amendola – professore di Sociologia dei processi culturali (DISA-MIS) all’Università degli Studi di Salerno.

Mattia Cantore D’Amore – noto produttore e regista cinematografico, da sempre appassionato di arte in tutte le sue forme, è noto per aver partecipatoalla produzione del celebre film di Paolo Sorrentino “É stata la mano di Dio” e alla coordinazione dello spot di Dolce & Gabbana, sempre diretto da Sorrentino.

I film che hanno partecipato alla prima selezione sono stati 150 da 34 nazioni differenti, giudicati, in una prima fase dall’organizzazione interna; solo 13 hanno raggiunto le semifinali e, dalla giuria d’onore, ne verranno selezionati solo 6 che concorreranno al Festival e saranno giudicati, in quest’ultima fase, da una giuria popolare.

BIG OSPITE INTERNAZIONALE: AD OUTDOOR FILM FESTIVAL STUART MARTIN

A meno di 24 ore dall’inizio del festival, è un onore e un immenso privilegio poter annunciare l’ultimo ospite internazionale: venerdì 30 giugno sarà ad Outdoor film festival Stuart Martin. Nato nella città di Ayr, nella Scozia meridionale, Stuart si è formato professionalmente al Royal Conservatoire of Scotland, studiando teatro e recitazione. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte a serie televisive come Babylon, Crossing Lines , Jamestown,Miss Scarlett and The Duke.

Il battesimo sul grande schermo arriva con “Fault Lines”, regia di Robert McKillop (2008), l’inizio di una lunga carriera:

Robin Hood, regia di Ridley Scott (2010)

Late Bloomers, regia di Julie Gavras (2011)

A Thousand Kisses Deep, regia di Dana Lustig (2011)

50 Kisses, film collettivo (2014)

My Accomplice, regia di Charlie Weaver Rolfe (2014)

Slow West, regia di John Maclean (2015)

Only You, regia di Harry Wootliff (2018)

Our Ladies, regia di Michael Caton-Jones (2019)

Army of Thieves, regia di Matthias Schweighöfer (2021)

Dampyr, regia di Riccardo Chemello (2022)

La fama internazionale arriva con il ruolo di Lorenzo di Giovanni de’ Medici nella serie campione di ascolti I Medici, trasmessa in mondovisione.

Stuart Martin parteciperà ad un talk condotto da Daniele Giannazzi, in arte DANINSERIES.

E dopo l’annuncio dell’ultimo big che sarà con noi alla prima edizione dell’OUTDOOR FILM FESTIVAL, vi aspettiamo tutti a partire da oggi per il taglio del nastro che darà il via ad una quattro giornate caratterizzate da cinema, arte e spettacolo.