Un' isola paradisiaca diventa lo scenario di un dramma intenso. Under the Volcano, (Pod wulkanem) diretto da Damian Kocur, il film scelto dalla Polonia per gli Oscar 2025 per la categoria Best International Film, racconta la storia di una famiglia ucraina in vacanza a Tenerife quando la guerra sconvolge le loro vite.

Bloccati lontano da casa, dovranno affrontare la paura, l'incertezza e la necessità di ridefinire i loro legami. Un film che tiene con il fiato sospeso fino all'ultima scena e che rappresenta una potente denuncia contro la guerra.

Nella storia degli Oscar la Polonia ha conquistato 13 nomination vincendo l’ambita statuetta solo una volta e cioè nel 2015 con il film Ida di Pavel Pawlikowski.