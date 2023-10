L'Italia di Spalletti regge solo un tempo a Wembley contro l'Inghilterra, grazie al gol di Scamacca, il primo con la maglia della nazionale. Andati negli spogliatoi sull'1-1, dopo il pari di Kane su rigore per un fallo in area di Di Lorenzo su Bellingham, gli inglesi raddoppiano al 57' con Rashford e mettono a segno il gol del definitivo 3-1 al 77', sempre con Kane, con un'azione in contropiede. Se nel primo tempo l'Italia ha avuto l'occasione per raddoppiare, nel secondo tempo, a parte l'impegno dagli azzurri non si è visto molto altro.

Otto i cambi messi in campo da Spalletti rispetto alla formazione che ha battuto Malta: confermati solo Donnarumma, Barella e Berardi. Nonostante la sconfitta, Spalletti, a fine partita, ha visto il bicchiere mezzo pieno, commentando così la sua prima sconfitta da CT:

"Abbiamo fatto una partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati da quello che è il risultato. Ma deve essere una cosa normale subire delle ripartenze se si vuole fare un calcio europeo e fisico, al livello di quello dei club e delle nazioni che insegnano come stare in campo. Abbiamo fatto una buona partita, ho avuto delle risposte corrette. È chiaro che nel confronto a viso aperto qualche accorgimento e correzione va trovato. Abbiamo subìto sulla distanza la forza fisica e in altri momenti siamo rimasti sorpresi da quel che stava succedendo".

Nella classifica del Gruppo C, l'Inghilterra ha 16 punti (con 6 partite disputate), l'Ucraina 13 (7), l'Italia 10 (6) la Nord Macedonia 7 (6) e Malta 0 (7).

Tra un mese, in 180 minuti, l'Italia si giocherà la qualificazione ad EURO 2024 nei match con Nord Macedonia (17 novembre) e Ucraina (20 novembre), dove in entrambi avrà l'obbligo di vincere.