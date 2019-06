Formula 1, domenica prossima il Gran Premio di Francia 2019 a Le Castellet

In attesa di sapere che cosa deciderà la Fia riguardo l'ordine di arrivo del GP del Canada, le vetture di Formula 1, questo fine settimana, si sfideranno sul circuito Paul Ricard di Le Castellet per il Gran Premio di Francia: 5,842 km da percorrere per 53 volte per un totale di 309 km.

Il record sul giro, in gara, appartiene a Vallteri Bottas che nel 2018 lo ha stabilito con il tempo di 1:34.225, mentre la sua inaugurazione da parte della Formula è avvenuta nel 1971, con la vittoria ottenuta da Jackie Stewart.

Caratteristica principale del circuito è la distribuzione uniforme delle curve ad alta, media e bassa velocità che fa del Paul Ricard uno dei circuiti di prova più utilizzati al mondo, senza dimenticare che le sue caratteristiche consentono molta facilità nei sorpassi.

Nel 2018, ad aggiudicarsi il Gran Premio è stato Lewis Hamilton, con un comodo vantaggio su Verstappen, mentre terza si era piazzata la Ferrari di Raikkonen a circa 25 secondi.

E a proposito di Ferrari, per questa gara ha annunciato qualche piccola miglioria alla sua monoposto, mentre la Honda ha messo a disposizione delle vetture equipaggiate con il suo motore una nuova power unit.



Questo il calendario degli appuntamenti in pista:

Venerdì 21 giugno

Practice 1 11:00 - 12:30

Practice 2 15:00 - 16:30



Venerdì 22 giugno

Practice 3 12:00 - 13:00

Qualifiche 15:00 - 16:00



Domenica 23 giugno

Gara 15:10 - 17:10