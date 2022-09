Riaprono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico dell’Accademia Musicale Bottega del Suono di Marcello Cirillo, che si preannuncia ricco di sorprese e novità.

Per le iscrizioni o informazioni su corsi e didattica più appropriati alle tue esigenze contatta la segreteria al numero: 06 907 5358.

La Musica è un linguaggio universale che valica le Lingue, le Razze, le Religioni, le Idee Politiche, le Epoche, le Età e le Diversità. La Musica è uno Strumento di Pace praticabile da tutti, un modo efficace per Comunicare, Comprendersi, Ascoltare e Ascoltarsi.

In quest’ottica l’Accademia Musicale Bottega del Suono offre a tutti coloro che vogliono aprire occhi, anima e cuore alla musica, a chi vuole stare insieme agli altri a fare arte e a fare musica, naturalmente ognuno secondo la propria preparazione e il proprio desiderio, dei percorsi didattici su misura e personalizzati per ogni esigenza. La Bottega del Suono è il giusto luogo, il giusto Spazio in cui apprendere ed esprimersi, perché alla Bottega del Suono si fa Musica ed è la MUSICA di TUTTI!

Perché studiare all’Accademia Musicale Bottega del suono? Perché la Bottega del Suono si propone di diffondere la musica come esperienza formativa, creativa e sociale attraverso corsi individuali e di gruppo, con l’obiettivo di creare aggregazione e cultura musicale.

All’Accademia Musicale Bottega del Suono trovi: alto livello di esperienza creativa e formativa, un corpo docenti di alto livello, eventi Live organizzati dalla scuola durante tutto l’anno scolastico, una struttura con strumentazione professionale, corsi di musica per tutte le età, sale prove allestite per ogni esigenza e tanto altro. Passa in sede per info e iscrizioni: Accademia Musicale Bottega del Suono Via degli Olmetti, 41/F, 00060 Formello Roma. Telefono: 06 907 5358.



Profili social Facebook:

www.facebook.com/accademiamusicalebottegadelsuono

Twitter:

twitter.com/bsuono

Instagram:

www.instagram.com/scuolamusicabottegadelsuono/?hl=it