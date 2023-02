L'incidente ferroviario del 3 febbraio a East Palestine, Ohio, ha lasciato i residenti preoccupati per le conseguenze di lunga durata. L'episodio ha causato la combustione di sostanze altamente tossiche, e le autorità stanno cercando di rassicurare i cittadini che l'acqua è "potabile" e che non c'è contaminazione dell'aria.

Tuttavia, le immagini di animali morti, soprattutto pesci e uccelli, insieme alla nube nera che si staglia nel cielo, sono campanelli d'allarme per la comunità. I residenti paragonano l'incidente a Chernobyl e sono ancora in attesa di comprendere le reali conseguenze dell'accaduto.

Un treno della Norfolk Southern ha deragliato il 3 febbraio nei pressi di East Palestine, un villaggio al confine con la Pennsylvania. Il treno trasportava sostanze pericolose, tra cui il cloruro di vinile e l'acrilato di butile, causando un incendio e mettendo a rischio la salute dei residenti. Il cloruro di vinile rilascia acido cloridrico e fosgene quando brucia, entrambi altamente tossici.

A causa del rischio di esplosione, si è deciso di consentire il rilascio controllato di cloruro di vinile, mentre oltre 1.500 residenti sono stati evacuati. Le scuole sono state chiuse per la settimana, insieme ad alcune strade.

L'impatto ambientale dell'incidente è tutto da valutare. L'EPA ha dichiarato di non aver rilevato contaminanti a "livelli preoccupanti" all'interno e intorno a East Palestine, anche se i residenti potrebbero ancora percepire gli odori.

Le autorità dovranno ora verificare la penetrazione delle sostanze chimiche nel terreno e le ripercussioni a lungo termine sull'acqua potabile. Alcuni residenti hanno già avviato azioni legali collettive, chiedendo un risarcimento monetario e monitoraggio medico per tutti gli interessati.

La compagnia di trasporto ferroviario, ritenuta responsabile per l'incidente, ha stanziato un fondo da un milione di dollari per rimborsare gli evacuati, fornire bottigliette di acqua e aria compressa ai vigili del fuoco, pulire e fare test dell'aria domestica. Inoltre, ha promesso di installare pozzi per monitorare le acque sotterranee. Tuttavia, i residenti non hanno fiducia né nell'azienda né nei funzionari statali, e si lamentano della mancanza di comunicazione chiara riguardo all'entità del disastro e alle possibili minacce alla salute pubblica che potrebbero verificarsi mesi o anni dopo.

Per i residenti di East Palestine, questo incidente è stato un evento devastante, paragonabile alla Pearl Harbor o all'11 settembre, di cui la gente parlerà per molto tempo. Alcuni paragonano l'incidente a quello di Chernobyl, Unione Sovietica, nel 1986, anche per l'impatto emotivo sull'area. Molti residenti riferiscono di avere problemi di salute e di ansia in seguito all'incidente. I funzionari dovranno ancora fare ulteriori test e monitorare la situazione per garantire la sicurezza e la salute della popolazione.