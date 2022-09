Sabato 3 settembre a Roma Sara Cunial ed i fondatori di VITA hanno firmato la dichiarazione di estraneità da logge massoniche, gruppi mafiosi e lobby con interessi contrari a quelli dei cittadini.

Durante la manifestazione che si è tenuta a Roma sabato 3 settembre 2022, l’ Onorevole Sara Cunial ed i fondatori del partito VITA hanno firmato un importante accordo in cui gli stessi dichiarano di non appartenere a logge massoniche e gruppi mafiosi, impegnandosi “moralmente a non commettere illeciti, né a scendere a compromessi o accettare premi di favore, pena l’espulsione dal movimento e le dimissioni da parlamentare”.



Sara Cunial dichiara :

“Sono una persona pragmatica e per questo coi fondatori e voi come testimoni vogliamo firmare un accordo tra persone che condividono il progetto VITA e il nostro cammino” Il documento è stato redatto da Paolo Sensini e firmato da Sara Cunial , Davide Barillari, Maurizio Martucci, Edoardo Polacco e Luca Teodori, ovvero tutti i fondatori di VITA. VITA è il primo ed unico partito in corsa per le elezioni politiche del 25 Settembre 2022 che ha pubblicamente dichiarato l’estraneità da logge massoniche, gruppi mafiosi e lobby portatrici di interessi contrari a quelli dei cittadini. La dichiarazione di intenti si conclude con l’affermazione “nessuna deroga è consentita”.