Il 17 ottobre 2024, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, presso la Sala Conferenze "Dr. Augusto Cocola", situata presso la Questura di Roma in via di San Vitale 15, si svolgerà, in collaborazione con l 'A.I.P.C. (Associazione Italiana Psicologia e Criminologia), il seminario "Trauma e Violenza, dalla prevenzione al supporto delle vittime". Gli interventi, tenuti da esperti del settore, saranno tenuti sia della Polizia di Stato sia dall'Associazione A.I.P.C., e verteranno sulle tematiche di "Trauma e Violenza”.

Durante lo svolgimento della giornata, interverrà - come di consuetudine negli appuntamenti dell’A.I.P.C. - anche la giornalista Priscilla Rucco, per affrontare la tematica del giornalismo investigativo e del ruolo dell’informazione in collaborazione e nel rispetto del codice deontologico in tema di vittime.

Il seminario, rappresenta il primo incontro del IV° ciclo di “Aggiornamento professionale sulla violenza”, che i professionisti volontari dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia dedicano agli operatori esperti della Questura di Roma.

Anche in questo ciclo, gli incontri - in presenza -, saranno condotti principalmente in modalità “esperienziale e laboratoriale” e saranno supportati da strumenti interattivi che faciliteranno, tramite il confronto e l'approfondimento, l'apprendimento attivo.

I temi principali affrontati nel seminario saranno: il Trauma, La Psicofisiologia, la Psicologia criminologica e le valutazioni e i trattamenti scientifici integrati più efficaci alla prevenzione e trattamento della violenza.

La sintesi del seminario sarà pubblicata entro fine ottobre sui siti e i social dell’A.I.P.C.