Ci ha abituati a continui cambi di direzione musicale Simone. Dalle tournè teatrali dove le sue note accompagnavano i testi di Maquez ,ai ritmi samba, passando per ballad struggenti fino ad arrivare a brani di denuncia di un rock deciso e pompato. E' un cantautore anomalo lui , lontano da quelli sciatti e spettinati ma altrettanto distante da quelli patinati e dei salotti buoni. Piu' che altro è uno a cui sembra interessare poco dove potersi collocare in favore del divertimento e della necessità di seguire il proprio istinto. L'ultimo suo singolo "Quando spegni la luce", un brano elettro-pop dal testo dirompente, ha fatto numeri di dowload importanti ma Simone, raggiunto telefonicamente da noi, non ama ripetersi e ci confida che prima della pubblicazione del nuovo EP in programma per il 2020, verrà rilasciato un nuovo brano prima dell'estate che "farà ballare tutti"(parole sue).

Anticipiamo volentieri quindi la notizia facendo una piccola considerazione. Nei suoi social "Quando spegni la luce" è sempre stata accompagnata nelle stories dal simbolo di una lampadina. Oggi si affaccia il simbolo di un Diamante...sarà un caso?

Giampaolo Restuccia