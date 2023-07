Divertimento assicurato sabato prossimo a Milazzo con la “Notte Bianca” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. In programma spettacoli ricreativi-musicali, che interesseranno diverse aree del centro cittadino, distribuiti esattamente su quattro palchi dislocati a Piano Baele, Piazza Duomo, Lungomare Garibaldi (Chiesa S. Giacomo) e Piazza della Repubblica.

“Quattro punti diversi per un divertimento assicurato a tutte le fasce di età. – ha detto il sindaco Pippo Midili - Il Centro sarà totalmente chiuso e avremo dei punti di sosta con servizio navetta. Parte la nostra estate!” L’organizzazione ha già varato la programmazione delle esibizioni. Ecco il dettaglio nelle varie location.

Piazza della Repubblica: alle 23:30 “La Magia degli anni ‘90” con Nathalie dei Soundlovers e Neja, con Djset, Maurizio Presente. All’1,30 invece uno spazio per Ivan la Rosa con Dario Nania alle percussioni.

Piazza Duomo: Start alle 21:00 con Live Dj (Greg, Luca Alessandrini, Uccio DP, Andrea Corso, Del Bono, Steno P., Marco Sergente, DP Olvas, OV, vocalist Fabrizio Midili. Marina Garibaldi: Alle 21 Peppe, Davidello, Nat Minutoli e Peppe Arena.

Alle 22:30 invece Notte di Cabaret con Enrico Guarneri e a seguire ancora musica. Piano Baele: Alle 20;00 start con le Onde Sonike, Antistress, Zapping Band, Senza Regole e Planet Rock. Spazi dedicati anche ai più piccoli con “Gonfiabili” dalle 18 a piazza Duomo e alle 19 “Il mondo fantastico di Laura e Giulia”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comandante della Polizia locale ha emesso un’ordinanza di modifica temporanea della segnaletica e della circolazione stradale del centro cittadino.

Nel dettaglio:

dalle ore 7:00 di giorno 7 Luglio 2023, fino a termine manifestazione è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Piano Baele (lato Ovest) nel tratto compreso tra Vico Polidoro Carrozza e Via Portosalvo, per il montaggio palco.

Giorno 8 Luglio dalle ore 16:00 fino a termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulle seguenti vie: Francesco Crispi; Piazza della Repubblica; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo); Giacomo Medici; Piano Baele; Piazza C. Duilio; Portosalvo; C. Borgia (tratto compreso tra Piano Baele e via N. Ryolo); C. Borgia (tratto compreso tra via M. Nardi e via R. D’Amico); M. Nardi; N. Ryolo.

Dalle ore 20:00 fino a termine della manifestazione, l’istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e di Polizia sulle seguenti vie: L. Rizzo e parcheggio lato demaniale; Calì; Francesco Crispi; Piazza della Repubblica; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo); G. Medici; Piano Baele; Piazza C. Duilio; Portosalvo; C. Borgia (tratto compreso tra Piano Baele e via N. Ryolo); C. Borgia (tratto compreso tra via M. Nardi e via R. D’Amico); M. Nardi; N. Ryolo.