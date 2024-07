Sul lago di Bracciano grandie boxe per l’evento targato Cinemov all’Antico Chiosco di Vigna di Valle Conto alla rovescia ad Anguillara per un evento originale ed unico che mette insieme il grande cinema, la boxe e l’intrattenimento. Il tutto affacciati sul lago di Bracciano. Dal 22 al 26 luglio Cinemov propone “Cinema sotto le stelle”. Su un grande schermo i partecipanti potranno apprezzare film, vecchi e nuovi, che hanno sbancato ai botteghini. Un programma pensato anche per i più piccoli con una giornata interamente dedicata a loro. La formula prescelta per questo evento senza precedenti sul lago sabatino è quello dell’aperi-cinema e dell’abbinamento die visione del film. L’Antico Chiosco, storica struttura dell’arenile di Vigna di Valle, fa da cornice all’iniziativa. Si inizia lunedì 22 Luglio con il film “The Artist”, unpluripremiato per ladie Berenice Bejo sono i protagonisti di una storia ambientata durante il passaggio tra ile quello sonoro. Martedì 23 luglio è la volta del film drammatico “Mia” per la regia dicon24 luglio esibizioni di boxe su unprofessionale col contributo esecutivo della palestra Sperandio Boxe. Nel ruolo dici sarà Adriano Sperandio campione italiano medio-massimi. Si esibiranno per il femminile: Flavia Bianchi (2011) -Pizzorini (2011); Alice Pachinu Carta (2011) - Noemi de Luca (2013). Per il maschile saliranno sul ring Alberto Clementi (2011) - Niccolò Chiru (2013) - Riccardo Fernandez (2013) Tommaso Bompadre (2012) - Gabriele Renzi (2011). Chiudono le esibizioni Fabio Bonifazi (2005) - “dilettante” Emanuele Lomanto – “senior” (75 kg) 4 match. Subito dopo la boxe proiezione di “The Fighter”, film drammatico per la regia di David O. Russell. La vita diWard e del suo allenatore e fratellastro Dickie, dall'infanzia nelfino alla fine della carriera del pugile. Giovedì 25 luglio serata dedicata ai più giovani. alle 17 l’Associazione Teatro Helios e i suoi pupazzi eanimano la“Il pesciolino d’oro”. Il film, di animazione, della serata è “Wish”. Venerdì 26 luglio grande apertura di serata con il gruppo “Sonora Latina”, tutto il calore del caribe con l'allegria di ragazze cubane ballando. L’ultimo film in programmazione è “C’è ancora domani”.esordisce alla regia con un originaleine nero ambientato nel Secondo Dopoguerra. Il film, già pluripremiato, il 3 luglio scorso ha ottenuto anche il premio Globo d’Oro 2024 dato dalla stampa estera quale. Cinema sotto le stelle chiude il 27 Luglio con una serata live con dj-set. L’Ortica del Venerdì Settimanale, media partner dell’evento, sarà presente per interviste ai tanti protagonisti attesi tra attori, registi e boxer. Per informazioni: Fabio +39 3501757799; Letizia: +39 3501757757.