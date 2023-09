La letteratura epica ha sempre avuto un fascino irresistibile. Da Omero a Tolkien, gli autori hanno creato mondi incredibili, protagonisti memorabili e avventure straordinarie. Giancarlo Restivo, autore pluripremiato e esperto in vari campi, porta questa tradizione avanti con il suo libro "La grande storia dell'Epica Cattolica", il primo volume della serie "Giancarlo Restivo: epica e storicità" disponibile in formato Kindle.

Non solo una collezione di storie

Al di là del suo titolo, il libro non è solo una raccolta di storie epiche, ma anche un'analisi profonda dell'intersezione tra fede, cultura e immaginazione. Restivo ci invita a immergerci in un mondo dove l'onore, il dovere e la fede guidano ogni azione, e a lasciarci trasportare dall'epica grandezza di narrazioni senza tempo. Dai racconti della Tavola Rotonda di Re Artù alle avventure dei Paladini di Carlo Magno, Restivo esplora i racconti più iconici dell'epica cavalleresca e cristiana.

Una delle sei nuove collane

"La grande storia dell'Epica Cattolica" è parte di una delle sei nuove collane disponibili su Amazon da questo settembre. Oltre a "Epica e Storicità", le altre collane includono "Il Destino nelle Sue Mani (Saga)", una saga epica nel stile del thriller contemporaneo; "Saggistica", che include saggi brevi su temi appassionanti; "Amore e Divino", dedicata ai racconti d'amore; "The Avanguard", dedicata al mondo dei supereroi; e "Sicurezza sul Lavoro", che esplora diversi aspetti della sicurezza sul lavoro.

Un autore poliedrico

Calogero Giancarlo Restivo è una figura versatile con competenze in vari campi, tra cui l'arte visiva, la musica e la scrittura. Ha vinto il primo premio al Campionato Italiano di Poesia nel 2021 ed è l'autore della trilogia di successo "Il Destino nelle Sue mani". Oltre alla sua carriera letteraria, Restivo è anche un consulente e formatore rispettato nel campo della Sicurezza sul Lavoro, direttore scientifico presso l'editore Giuffrè Lefebvre, e Segretario Generale della squadra nazionale sociale Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, Safetyplayers.

Un prezioso alleato per la promozione della Sicurezza sul Lavoro

La dedizione di Restivo alla Sicurezza sul Lavoro lo rende un prezioso alleato per qualsiasi organizzazione impegnata nella promozione della Sicurezza sul Lavoro. Ha fondato la Coppa del Mondo del Lavoro e ha contribuito a istituire il Premio Nazionale Sicurezza sul Lavoro per le Scuole e le Università e il Premio Nazionale Sicurezza sul Lavoro per le Città.

In conclusione

"La grande storia dell'Epica Cattolica" di Giancarlo Restivo è più di un semplice libro di storie epiche. È un'analisi profonda dell'intersezione tra fede, cultura e immaginazione, e un invito a riflettere sui valori universali che guidano le nostre vite. Un'opera imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura epica, storia e cultura cattolica.