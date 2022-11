Venerdì 4 novembre c.a. si è svolta la prima assemblea dei soci A.I.I.N. nella sede di "Villa Maria della Lanterna" in Villaricca (Na) CORSO EUROPA n. 534. Presenti tutto il Direttivo, i soci e il Prof. *Renato Iovino* socio onorario dell'Associazione.

Si è provveduto come da convocazione a seguire l'ordine del giorno che aveva come primo punto la consegna delle tessere "AIIN e CRAL" ai soci, che sono state consegnate direttamente dal Prof. ing. *Renato Iovino* che ha presieduto l'assemblea e partecipato attivamente alla discussione di tutti i punti dell'ordine del giorno.

Si è attivata la Programmazione dei futuri progetti, della Formazione e dei gruppi di lavoro, novità sulle prossime convenzioni e sponsorizzazioni Nazionali. Organizzazione dei Convegni e iniziative di Riconoscimento tramite l'ordine degli Ingegneri di Napoli dei *CFP* per i soci, per erogare corsi di formazione con rilascio dei crediti formativi professionali per tutti gli ingegneri.

Permettere a tutti gli ingegneri che seguono e concludono un nostro percorso formativo, di conseguire i crediti formativi professionali per la propria formazione continua obbligatoria, come è previsto dal regolamento del CNI.

L’Associazione, a differenza di altri enti di formazione, non avendo quale scopo un rendiconto economico ma un’ottica etica dello svolgimento della professione, potrà realizzare la formazione degli iscritti con l’obiettivo di perseguire sempre maggiori livelli di qualità nella prestazione intellettuale e non disinteressandosi, come ora avviene, del risultato ottenuto con l’iter di formazione stessa.

In estrema sintesi, l’ottica deontologica verrà applicata in tutte le attività che l’Associazione effettuerà: nella promozione e nell’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale, anche perché è chiaro a tutti che l’autorevolezza e la credibilità di una professione, passando attraverso l’operato dei singoli professionisti, non può che basarsi sulla correttezza, tecnica e morale, degli atti professionali.

E’ questa visione della necessità di autorevolezza e di riferimento che ha spinto e spingerà gli Ingegneri a diventare riferimento, tecnico e scientifico, sia per i singoli cittadini che per le istituzioni.

Ed è proprio questa visione che, essendo una sfida al miglioramento, è una necessità ineludibile per la nostra società, napoletana e italiana, ma è, soprattutto, una visione chiara e distinta del futuro della nostra professione e della nostra Associazione dice e conclude l'assemblea dei soci il Presidente A.I.I.N. l'ing. Nicola Basile.

www.ingegnerindipendenti.it