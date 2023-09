In Italia, lo scorso anno scolastico ogni mese si è verificata una aggressione grave contro qualche docente e resta imprecisato il numero di episodi violenti e minacce praticamente quotidiani, che le scuole non denunciano.

E possiamo immaginare che chi minaccia o aggredisce un insegnante a maggior ragione lo fa con i propri compagni di classe.

In altre parole, è davvero incredibile che docenti e dirigenti non denuncino questi reati non per tutelare se stessi, non per difendere l'Istituzione, non per indirizzare l'alunno ai servizi sociali, ma almeno per tutelare gli altri minorenni che hanno in classe.

E la situazione non può degenerare a tal punto.

Insomma, è dovuto intervenire il Ministero per dare indicazioni su come intervenire correttamente:

voto di condotta

è riferito a tutto l’anno scolastico con particolare rilievo a danneggiamenti, aggressioni e minacce;

incide sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato;

gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto comportano il "5 in condotta" con bocciatura automatica;

il "6 per la condotta" comporta un debito scolastico in materia di Educazione civica da recuperare entro settembre



sospensioni inferiori a due giorni

sono sempre con 'obbligo di frequenza' e con attività di riflessione e approfondimento sui comportamenti che hanno condotto alla sospensione

si completano con la produzione di un elaborato critico da parte dello studente, oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe.

sospensioni superiori ai 2 giorni

esclusione dalle attività didattiche per svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate

l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione anche dopo il rientro in classe dello studente.





