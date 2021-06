Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Parkah & Durzo, un dj duo italiano ormai in crescita esponenziale a livello internazionale.

Durzo ha 24 anni e viene da Carpaneto Piacentino (PC), Parkah ha 23 anni ed è fiorentino. Insieme stanno davvero davvero scalando le classifiche e non solo. Il loro remix di Burak Yeter - Friday Night esce venerdì 4 giugno.

Per chi non lo sapesse, il dj producer Burak Yeter è colui che ha creato una delle canzoni pop più affascinanti degli ultimi anni, ovvero Burak Yeter & Cecilia Krull - My Life Is Going On, già colonna sonora de "La Casa di Carta"... un remix per un artista di questo livello, per un brano la cui versione originale su YouTube conta già più di 6 milioni di Views è un traguardo importante per Parkah & Durzo. E non è l'unico remix importante per loro in questo periodo.



Ci raccontate come è nato il remix di Burak Yeter - Friday Night? E quello del contest di Timmy Trumpet - Cold?Il remix di Friday Night è nato in maniera del tutto casuale, noi lo sviluppammo come bootleg da fare uscire su Demodrop ed invece dopo averlo pubblicato fece oltre 2000 download! In italia venne suonato praticamente ovunque, in quei mesi andò veramente forte questo remix, venne suonato in tutte le migliori discoteche d'Italia, dalla Baia Imperiale al Samsara Beach, al Papeete, al Gate e molte altre. All'uscita del bootleg taggammo Burak Yeter nelle nostre stories di Instagram e dopo oltre 2 mesi vide il nostro tag, a cui rispose dicendoci che il remix gli piaceva molto e che avrebbe voluto ufficializzarlo, per noi fu una sensazione incredibile perchè non ci aspettavamo che da semplice bootleg passasse a remix ufficiale su Time Records / Warner Music! Il remix ufficiale per "Timmy Trumpet - Cold" invece è nato direttamente da Spinnin' Records Talent Pool, abbiamo unito le idee insieme a Met e abbiamo caricato la demo sul portale, abbiamo appreso in questi ultimi giorni di essere i vincitori del contest in cui erano presenti più di 1000 produttori. Questa vittoria ci porterà a rilasciare ufficialmente il remix su Spinnin' Records e non vediamo l'ora!

Come state lavorando alla vostra carriera internazionale?Cerchiamo sempre nuovi suoni da introdurre nella nostra signature sound, lavoriamo sodo ogni giorno e questa nostra dedizione assoluta ci sta portando davvero tante novità. Sono in programma nuove collaborazioni con artisti sempre più conosciuti, tra cui gli artisti multi-platino con cui usciremo ad ottobre su Sony Music Germany. C'è poi in ballo una futura collaborazione con Burak Yeter e tante altre tracce che aspettano solo di essere "sganciate!"

Dai dj set in cameretta al successo su Spotify e poi a quello internazionale il passo è breve? Come si fa a farlo diventare almeno un pochino più breve?Il segreto dietro al successo è sognare in grande, sempre. Anche se il percorso sarà lungo e insidioso non bisogna arrendersi mai. La nostra determinazione è uno dei fattori vincenti che ci contraddistingue e che ci ha aperto le strade per collaborazioni che un tempo ci limitavamo ad immaginare.

Come raccontereste la vostra musica?La nostra musica è il frutto di tanta dedizione, fantasia e creatività. Cerchiamo sempre di sperimentare e creare un nostro stile, in modo che la gente riconosca subito una produzione fatta da noi. Ovviamente cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi. Ogni cosa che facciamo è studiata in ogni particolare per trarne il meglio da ogni pubblicazione.

Che musica ascoltate?Ascoltiamo principalmente le canzoni in tendenza sulle playlist più ascoltate su Spotify come Dance Party, Dance Hits, etc. In cui troviamo cantanti e artisti a cui proponiamo le nuove idee per nuove collaborazioni.Che momento è, a livello internazionale per quel che riguarda la musica che fa ballare? Ci sono tendenze forti, in crescita o funziona un po' di tutto a seconda dei contesti (reggaeton / latin, techno, house pettinata, etc)Al momento la musica ha subito davvero un caos temporale dovuto alla pandemia. Il genere che continua ad andare per la maggiore è la slap house, da cui la gran parte dei produttori ne ha tratto profitto facendo cove. Pensiamo però che questo genere scomparirà alla riapertura delle discoteche, crediamo che rimarrà solo musica da ascolto sulle varie piattaforme digitali.

A cosa state lavorando in questo momento?Stiamo collaborando con un finalista del GF Vip davvero molto talentuoso, con il quale punteremo al mercato italiano, non vediamo l'ora di farvi sentire la musica che abbiamo creato insieme! Per quanto riguarda l'estero abbiamo in ballo una collaborazione molto grossa con un'artista italiano molto conosciuto a livello internazionale. Per cui, l'unica cosa che possiamo dirvi è: STAY TUNED!