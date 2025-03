L'annuncio della sua presentazione al prossimo Festival di Cannes e l'accordo di distribuzione con Mubi hanno generato grande fermento verso l'atteso film di Jim Jarmusch. In questo scenario Father, Mother, Sister, Brother, nonostante la tradizionale freddezza dell'Academy verso lo stile minimalista del suo regista, potrebbe aprirsi un varco nella Awards Season complice la sua struttura antologica, unita a un ricco cast in cui spiccano 3 candidati agli Oscar come Cate Blanchett, Adam Driver e Charlotte Rampling.

Father, Mother, Sister, Brother si presenta come un trittico cinematografico che intreccia tre storie distinte, ambientate rispettivamente negli Stati Uniti nordorientali ("Father"), a Dublino ("Mother") e a Parigi ("Sister Brother"). Il film esplora le dinamiche complesse delle relazioni familiari, concentrandosi sui legami tra adulti, figli e genitori distanti.