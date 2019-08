Francia, in Ligue2 sospesa per la prima volta una partita di calcio per cori omofobi

Nella Ligue2 francese è stata sospesa per qualche minuto la partita di calcio tra Nancy-Lorraine e Le Mans che si è disputata venerdì scorso per la 4.a giornata del girone di andata allo stadio Marcel Picot.

Sospensione temporanea decisa dall'arbitro Mehdi Mokhtari, dopo i ripetuti avvertimenti ai tifosi del Nancy di cessare i cori omofobi.

Si tratta della prima sospensione dopo l'approvazione delle nuove regole contro il razzismo e l'omofobia nei campi di calcio francesi.

Jean-Michel Roussier, presidente dell'AS Nancy-Lorraine, ha così commentato l'episodio: "Questi cori non hanno posto in uno stadio di calcio", aggiungendo che nell'intervallo ha incontrato i gruppi dei propri sostenitori.

Il presidente Roussier ha anche dichiarato che "il calcio non è destinato a risolvere tutti i problemi della società. Quindi non dovremmo assegnargli più ruoli di quelli che ha. Non do alcun giudizio sulla decisione dell'arbitro. C'è un nuovo regolamento, si applica".

Meno diplomatica la ministra dello sport Roxana Maracineanu che, invece, si è congratulata con l'arbitro per la decisione presa.