Politica, elezioni regionali 2020 in Campania: la LEGA ci sta

NAPOLI – Cominciano le grandi manovre della politica Campana per le elezioni regionali del 2020.

I risultati della Lega di Salvini costringono i protagonisti principali a ridisegnare gli scenar.

Per i Fratelli d’Italia, la Lega è un possibile alleato per una coalizione di destra centro.

Chi non teme l’avanzata della Lega in Campania è l’attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

De Luca per ora è l’unico candidato certo alla presidenza della Regione Campania. Tra lui e il Pd e un Centro Destra a trazione Lega e Fratelli d’Italia, prova a inserirsi Luigi de Magistris, che guarda al Movimento Cinque Stelle come futuro alleato per un terzo polo di sinistra visti i rapporti non idilliaci con Vincenzo De Luca.

Intanto Valentino Grand, neo deputato Europeo, ha dichiarato fortemente il suo desiderio di candidarsi alla presidenza della Regione Campania sfidando il Governatore uscente Vincenzo De Luca. Resta ancora tutto da decidere e da definirsi.