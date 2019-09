Renzi dà vita ad Italia Viva alla Camera e al Senato

Questi i gruppi parlamentari di Italia Viva, il nuovo schieramento politico personale del senatore ex Pd Matteo Renzi, comunicati alla agenzie, ma non disponibili ancora nelle relative pagine di Camera e Senato.

Questi i 25 parlamentari della Camera dei deputati: Roberto Giachetti, Maria Elena Boschi, Ettore Rosato, Matteo Colaninno, Michele Anzaldi, Ivan Scalfarotto, Gennaro Migliore, Raffaella Paita, Lucia Annibali, Luigi Marattin, Luca Nobili, Lisa Noja, Silvia Fregolent, Gianfraco Librandi, Massimo Ungaro, Marco Di Maio, Nicola Carè, Gabrile Toccafondi, Cosimo Ferri, Maria Chiara Gadda, Sara Moretto, Mauro Del Barba, Mattia Mor, Camillo D'Alessandro, Vito De Filippo.

A Palazzo Madama sono invece 15 i senatori che sono confluiti nel gruppo renziano di Italia Viva che, in questo caso, acquisisce anche il prefisso Psi "in onore" del neo acquisto Riccardo Nencini (Partito Socialista Italiano) che ha messo a disposizione il simbolo, senza il quale non sarebbe stata possibile la neo formazione.

Questi i senatori renziani: Matteo Renzi, Davide Faraone, Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Giuseppe Luigi Cucca, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Leonardo Grimani, Mauro Marini, Daniela Sbrollini, Ernesto Magorno, Valeria Sudano, Nadia Ginetti.

Da segnalare che al gruppo si è aggiunta anche Donatella Conzatti che da Forza Italia è passata con Renzi. Un trasferimento interessante perché potrebbe essere il primo di una lunga serie... in fondo, l'ambizione politica di Renzi è sempre stata quella di sostituire Silvio Berlusconi nel suo elettorato di riferimento che, con la sinistra, non ha mai avuto nulla a che vedere... proprio come l'ex senatore Pd!

Infine come memento a futura memoria, per non dimenticare le giravolte di Renzi, questo è l'elenco più aggiornato delle sue ultime promesse:

1. Noi abbiamo attaccato la spina al Governo per evitare le follie di Salvini. Attaccata, non staccata come voleva chi sognava le elezioni. Per noi la legislatura finisce nel 2023: viva la stabilità!

2. Non governiamo per le poltrone! Avessimo avuto questa idea, lo avremmo fatto prima dell’assegnazione degli incarichi. E soprattutto a noi interessano le idee, non gli sgabelli.

3. Renzi non vuole sedersi al tavolo. Io non parteciperò a nessun tavolo perché non avrò alcun ruolo formale. Si può fare politica anche senza reclamare posti al tavolo. O a tavola. Basta avere idee.

Pertanto, da quello che possiamo capire in base alla prima affermazione, è oramai matematicamente certo che il Conte 2 NON durerà fino a fine legislatura. Infatti, di tutto ciò che Renzi ha detto è sempre, immancabilmente, accaduto l'esatto opposto.

Ed in base a questo, non si può sottolineare che il nome scelto da Renzi per il suo partito, Italia Viva, non possa non essere di cattivo auspicio, visto che l'esatto opposto di Viva è Morta!