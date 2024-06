Herbalife supporta con la sua linea H24 dedicata allo sport la portabandiera Arianna Errigo e tutti gli azzurri che si preparano ad affrontare le Olimpiadi di Parigi

Roma, 6 giugno 2024 - Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi di Parigi e Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, con la sua linea di integratori per lo sport H24 sarà ancora una volta in prima linea al fianco di tutti gli italiani in gara. Al momento sono oltre 300 gli azzurri che si sono qualificati per disputare nella capitale francese le gare più importanti della loro vita, in 33 discipline differenti.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, che ha preso il via nel 2016 con le Olimpiadi di Rio, Herbalife sarà anche in questa occasione a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dei campioni dell’Italia Team come Sport Nutrition Supplements Sponsor.

C’è grande attesa per i nostri campioni, in particolare per la squadra Herbalife H24 di cui fanno parte Arianna Errigo, la campionessa di scherma portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, la campionessa di nuoto Simona Quadarella, il taekwondoka Simone Alessio e lo speed climber Matteo Zurloni.

Dietro alle vittorie di un campione olimpico, c’è sempre una grande attenzione alla cura del proprio corpo, grazie ad allenamento costante, piani alimentari equilibrati e supplementi nutrizionali progettati per integrare i nutrienti utili a sostenere le prestazioni dell’atleta. Herbalife, da sempre vicina ai valori dello sport e di uno stile di vita sano e attivo, supporterà tutti gli azzurri che si preparano a esprimere a Parigi prestazioni di altissimo livello. Un supporto fondamentale che consentirà loro di controllare al meglio le fasi di allenamento, sforzo e recupero.

La gamma Herbalife H24, infatti, comprende prodotti che supportano gli allenamenti, favoriscono il mantenimento della massa muscolare e aiutano il recupero post-allenamento. Gli atleti professionisti di tutto il mondo possono utilizzare i prodotti H24 sapendo che tutta la gamma è certificata Informed-Sports, a garanzia che non contengono sostanze vietate (come previsto dal programma di screening antidoping Informed-Sports), ma la gamma H24 è dedicata soprattutto a tutti gli appassionati di fitness di qualsiasi livello.

Mentre si avvicina il momento tanto atteso dagli atleti di tutto il mondo Herbalife augura a tutti gli azzurri di vivere comunque un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello spirito sportivo.