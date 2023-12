Si chiude un anno speciale, quello dei 60 anni dalla fondazione e ne comincia uno nuovo che regala, ai bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” e alla loro direttrice Sabrina Simoni, un’altra straordinaria avventura: per il sesto anno, si torna in Cina, per una splendida tournée, che si preannuncia sold out.

In programma, ben 8 spettacoli, tra il 30 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024: si comincia, con 6 concerti, allo Shanghai Culture Square – 1800 posti – e si prosegue con la tappa al Jiangsu Center For The Performing Arts Di Nanchino, per concludere il viaggio con gli ultimi 2 spettacoli.

Nel repertorio del tour, protagoniste indiscusse restano le canzoni delle ultime edizioni dello Zecchino D’Oro, alternate a contenuti divertenti ad altri più riflessivi e didattici. Dai pezzi intramontabili come “Il Coccodrillo Come Fa” e “Le Tagliatelle Di Nonna Pina” ai successi più recenti come “Il Panda Con Le Ali”, “L’Anisello Nunù” e “Ci Pensa Mamma”.

Sono, in tutto, 38 i concerti, con cui il Piccolo Coro, diretto da Sabrina Simoni, fin dal 2015, è stato accolto dai numerosi fans cinesi che, con il loro enorme entusiasmo, hanno affollato il Children’s Art Theatre di Shanghai e, nel 2016, anche il Tian Qiao Performing Art Center di Pechino.

Ancora una volta, il Piccolo Coro “Mariele Ventre”, dell’Antoniano di Bologna, porta, in Cina, tre importanti bandiere: oltre a rappresentare il “made in Italy” della musica, per l’infanzia, il Coro è anche ambasciatore UNICEF dal 2002 e portavoce del riconoscimento UNESCO dello Zecchino D’Oro tra i Patrimoni per una Cultura di Pace dal 2008. Al coro, è conferito il ruolo di Portavoce della Solidarietà dell’Antoniano, istituzione dei Frati Minori che si occupa di solidarietà, intrattenimento e comunicazione sociale.

Oggi, il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, è uno dei cori più conosciuti al mondo, composto da 54 bambine e bambini dai 4 ai 12 anni e continua a portare avanti il progetto originario della sua fondatrice: fare, dell’esperienza corale, un vero e proprio percorso di crescita, attraverso la collaborazione tra piccoli, con lo sguardo, sempre, attento all’evoluzione dei linguaggi musicali e dei contenuti educativi.

I concerti in programma:

30 dicembre 2023 ore 14.00 - Shanghai Culture Square

30 dicembre 2023 ore 19.30 - Shanghai Culture Square

31 dicembre 2023 ore 14.00 - Shanghai Culture Square

31 dicembre 2023 ore 19.30 - Shanghai Culture Square

1° gennaio 2024 ore 14.00 - Shanghai Culture Square

1° gennaio 2024 ore 19.30 - Shanghai Culture Square

6 gennaio 2024 ore 14.30 - Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino

6 gennaio 2024 ore 19.30 - Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino

I bimbi, del Piccolo Coro dell’Antoniano e i solisti, vestono abiti Miss Grant, Paolo Pecora e Meilisa Bai, marchi di Follie’s Group.

Sabrina Simoni veste Angela Mele Milano.

Foto di scena di Umberto Guizzardi.

Antoniano è solidarietà, cultura, musica e cura. Antoniano nasce dal desiderio di un frate francescano, Padre Ernesto Caroli.

Durante la guerra, Padre Ernesto aveva visto soffrire tante persone, così, tornato a casa, decide di fare qualcosa di concreto contro la povertà. Nel 1953, in via Guinizelli, a Bologna, viene posato il primo mattone e, l’anno successivo, il 13 giugno 1954, apre la Mensa di Antoniano. Non chiuderà più. Per 70 anni, resta accanto alle persone in situazione di fragilità, offrendo accoglienza, ascolto, protezione e futuro. Il sogno, di Padre Ernesto, è duplice: nutrire insieme il corpo e l’anima.

Così, oltre alla mensa, i frati danno vita al Cinema Teatro, per sostenere con la cultura, le attività sociali e, nel 1961, sbarca, all’Antoniano, lo Zecchino D’Oro e, dopo qualche anno, nel 1963, nasce il Piccolo Coro dell’Antoniano che, con la sua voce, diffonde i valori francescani, la cura dell’infanzia, il rispetto per la natura, la solidarietà verso il prossimo e canta, per donare allegria e speranza.

In pochi anni, la musica, dello Zecchino, entra nelle case di tutti gli italiani.

In particolare, lo Zecchino D’Oro, attesissimo appuntamento annuale e tassello importante nella storia della televisione italiana, rappresenta un mondo dove i bimbi si riconoscono, attraverso brani per l’infanzia ispirati a valori e ideali etici, sociali e solidali. Allo Zecchino d’Oro, i bambini imparano a cantare, ma anche a stare insieme, a fare nuove amicizie, a impegnarsi, senza mai dimenticare il divertimento. È una realtà in cui tutti i bambini, tutte le bambine sono sullo stesso piano e che permette loro di abbattere distanze e differenze, per giocare e crescere insieme, diffondendo un messaggio di fratellanza.

Oggi, Zecchino D’Oro, con il suo repertorio da record – 832 canzoni – è presente sulle principali piattaforme e canali social (Fb, Ig e Tik Tok) ed è amato, a tal punto, da superare, sul canale YouTube, 2 milioni 226 mila iscritti e 2 miliardi 237 milioni di visualizzazioni totali e, da raggiungere, su Spotify, oltre 80 milioni di stream e più di 20 milioni di ascoltatori.

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano – diretto da Sabrina Simoni, è ambasciatore Unicef della cultura musicale, per l’infanzia, nel mondo, ed è inserito, dall’Unesco, tra i patrimoni dell’umanità, per una cultura di pace.

In Antoniano, grazie allo Zecchino D’Oro e ai suoi bambini, la musica diventa pane, sostegno concreto alle oltre 20 mense francescane, in Italia, attraverso la campagna Operazione Pane.

