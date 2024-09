Un percorso di consapevolezza sulle illusioni dell’amore.

Il nuovo brano “Immagini rubate” della cantautrice Yaya è disponibile dal 13 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. La consapevolezza di aver amato una persona che non conosce neanche sé stessa è deleteria: la protagonista ammette di essersi infatuata di un’apparenza irreale, di aver basato la relazione su immagini sfocate e false consolazioni. È impossibile costruire un rapporto con chi non sa amare persino sé stesso, ed è proprio qui che il castello di illusioni crolla e lascia spazio a nuove verità. Dopo una forte malinconia, rimane il senso di liberazione e il vuoto causato dall’assenza dell’altro viene presto riempito dalla coscienza di sé e dall’amor proprio. Le pagine e le tele bianche hanno bisogno di essere riempite e colorate da nuove esperienze, con una persona completa, che conosca sé stessa e arricchisca l’animo dell’artista.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1KuAIYmbmkY6TEoun1ELNj?si=2hdZQnUAQJGCZlYEhB0eVw



Storia dell’artista

Yaya, pseudonimo di Melania Camardella, è una cantautrice italiana che sta emergendo grazie alla perfetta fusione di testi profondi e alle sonorità moderne. Ha perfezionato il suo talento a Londra e, nel 2023, ha debuttato con il singolo “Avremo giorni migliori”, un brano incentrato sulla speranza e la resilienza, carico di emotività. Il 13 settembre 2024, pubblica il suo nuovo singolo “Immagini rubate”, che anticipa l’uscita dell’EP “Dai la Colpa alla Mia Anima”, previsto per novembre 2024. L’EP promette di essere un’esplorazione ulteriore delle sfumature emotive e musicali che caratterizzano il suo lavoro. Yaya continua a distinguersi per la sua musica autentica e toccante, con una carriera in ascesa e uno stile in continua evoluzione.



Instagram: https://www.instagram.com/yayasongwriter

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0PHXJU-0gnCArUN3Ws-YHQ?app=desktop