Il prezzo di Pepe Coin deve salire e mantenersi al di sopra della soglia media di $ 0,0000008045 per portare tornare in corsa per il rialzo, ma la situazione non è per niente facile data la volatilità del mercato.

In realtà il token a tema rana sta semplicemente seguendo la tendenza osservata nell'ecosistema delle meme coin, tra cui Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Particolarmente indicativo è il valore del Relative Strength Index (RSI) che è stato ribassista per molto tempo, registrando nelle ultime sessioni un dato favorevole al rialzo.