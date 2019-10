Carlo Ancelotti continua ad applicare con continuità il turn over, anche se i risultati non sono quelli sperati, visto e considerato che i passi falsi finora sono stati fin troppi.

Contro la Spal è arrivato un pari che serve a poco, anzi, il punto contro la squadra di Semplici equivale praticamente ad una sconfitta.

Fa discutere la scelta di far partire dalla panchina Fabian Ruiz, in quanto lo spagnolo è subentrato nella ripresa e ha rianimato un Napoli apparso molle e a tratti spento. Altra nota positiva rimane il polacco Milik, capace di realizzare la terza rete nelle ultime due gare di campionato.

È lui, infatti, ad aprire le marcature al 9' con un sinistro rasoterra dalla distanza, con Kurtic che pareggia poco dopo al 16' con una girata al volo in area.





Queste le dichiarazioni di Ancelotti a fine partita:

"Sono dispiaciuto per l'esito della gara, ma ho poco da rimproverare alla squadra per la prestazione. I ragazzi hanno dimostrato di essere in salute e di non accusare la stanchezza per gli incontri ravvicinati perchè abbiamo spinto fino alla fine.



Abbiamo colpito un palo, due o tre palle sono passate ad un nulla dalla porta, il portiere ha fatto almeno due parate importanti. Giocando così alla fine i risultati arrivano, oggi non siamo stati molto fortunati. Sono partite in cui è difficile trovare spazi eppure siamo stati bravi ad allargare la manovra ed arrivare più volte alla conclusione.



Ribadisco che la prestazione mi ha soddisfatto, la squadra è viva e non dobbiamo abbatterci. Già mercoledì abbiamo una sfida importante contro l'Atalanta e dobbiamo guardare avanti lavorando con convinzione".