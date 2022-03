L’Amministrazione comunale ha sottoscritto il “Contratto di Costa-Tirreno 2” assieme ai Comuni di Barcellona, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri e Patti per intervenire contro l’erosione del water front.

La richiesta è stata già trasmessa al presidente della Regione Nello Musumeci, commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, e per conoscenza, al soggetto attuatore Maurizio Croce, a capo della stessa struttura governativa.

Nell’istanza i Sindaci, «rappresentando la similitudine delle caratteristiche degli stessi e l’esigenza quindi di un intervento univoco e risolutivo che preveda, tra l’altro, la possibilità di attingere a dei finanziamenti per la progettazione e l’esecuzione», chiedono a Musumeci un intervento integrato che individui procedure comuni per una corretta e sostenibile gestione della fascia costiera, attraverso la sottoscrizione di un contratto di Costa.

Tale strumento – si sottolinea – consentirebbe, in un contesto omogeneo di unità fisiografica, di armonizzare in maniera corretta e condivisa gli interventi indispensabili per la salvaguardia dell’intera fascia costiera.