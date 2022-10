Velocissime le Ferrari che sul COTA di Austin hanno fatto doppietta nelle qualifiche del GP delle Americhe, con Sainz che si è aggiudicato la pole con il tempo di 1:34.356, mentre Leclerc gli è subito dietro a 65 millesimi, oltre 20 meno di Max Verstappen, terzo, che a sua volta ha fatto meglio dell'altra Red Bull di Perez, più lento di quasi 3 decimi dal primo.

Le penalità per Perez (5 posizioni) e Leclerc (10 posizioni) per aver sostituito delle componenti nelle proprie power unit hanno modificato la griglia di partenza, in questo modo:

Carlos Sainz - FERRARI - 1:34.356 Max Verstappen - RED BULL RACING RBPT - 1:34.448 Lewis Hamilton - MERCEDES - 1:34.947 George Russell - MERCEDES - 1:34.988 Lance Stroll - ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES - 1:35.598 Lando Norris - MCLAREN MERCEDES - 1:35.690 Valtteri Bottas - ALFA ROMEO FERRARI - 1:36.319 Alexander Albon - WILLIAMS MERCEDES - 1:36.368 Sergio Perez - RED BULL RACING RBPT - 1:34.645 Sebastian Vettel - ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES - 1:36.398

Lecrlerc partirà dodicesimo in sesta fila.

A fine della Q3, Sainz ha detto che si è divertito, aggiungendo però di aver trovato più di qualche problema nelle curve a causa delle forti raffiche di vento. Secondo li, la Red Bull è favorita perché il suo passo gara è migliore... in ogni caso, venderà cara la pelle.

Partenza alle 21, con un vento superiore ai 20 Km.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1584004430319554561