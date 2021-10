Dal 28 settembre al 10 ottobre 2021 andrà in scena, al Teatro Golden di Roma, la commedia Il Prestito. Prodotta da Ginevra Media Production, l’opera avrà come attori principali Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti. Scritta da Jordi Galceran e curata, nella versione italiana da Pino Tierno, la nuova trasposizione teatrale vedrà alla regia Giampiero Solari.



La commedia si sviluppa con l’intenzione di dare uno sguardo ironico alla crisi economica che ancora ci coinvolge tutti. Con grande classe, l’autore si è infatti divertito a ridicolizzare il valore che



ciascuna persona dà al denaro rispetto al valore, decisamente inferiore, che riserva agli esseri umani. Tutto partirà infatti quando un uomo, in maniera del tutto onesta, cercherà di ottenere da una

filiale bancaria un piccolo prestito, assolutamente necessario per se? e per la sua vita. Tuttavia, il direttore della filiale, adducendo una serie di motivazioni “bancarie”, rifiuterà tale prestito perché l’uomo non avrà nessuna garanzia economica se non la sua parola e la sua onestà.

Dal rifiuto si svilupperanno così diverse situazioni paradossali ed esilaranti. La commedia, infatti, non si pone come obiettivo quello di dare un messaggio morale, né vuole essere una denuncia al sistema. La situazione drammatica, che accumuna la maggior parte delle persone, è il giusto pretesto per creare, attraverso situazioni spiazzanti, uno spettacolo di sano divertimento. Una commedia surreale e brillante che fa leva su un umorismo intelligente dove ci sono creatività? ed ironia e non volgarità.

Il Prestito si inserisce nel progetto di riapertura del Teatro Golden riparte, dove andranno in scena tutti gli spettacoli rimasti in sospeso nel 2021. Entro dicembre, gli stessi, saranno infatti messi a disposizione del pubblico e, da gennaio 2022, lasceranno spazio ai nuovi spettacoli. Gli abbonamenti sono già in vendita al botteghino del Teatro: 5 spettacoli a 100 euro.