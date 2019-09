Echo Buds, Echo Frames, Amazon Smart Oven (e non solo) ufficiali: Alexa integrato in occhiali, cuffie e in un forno

In Italia sono arrivati alcuni nuovi dispositivi Amazon Echo (Echo Studio, Echo Flex, Echo di terza generazione ed Echo Dot con orologio), ma l'azienda di Seattle ha presentato anche tanti altri dispositivi che, purtroppo, non vengono venduti in Italia (almeno per il momento).

I dispositivi in questione sono l'Echo Show 8, l'Echo Loop, gli Echo Frames, l'Amazon Smart Oven, gli Echo Buds e l'Echo Glow.

Ma cosa sono questi dispositivi? Sono prodotti che possono essere utilizzati tutti i giorni e che integrano Alexa o possono essere controllati con Alexa. Questa una rapida panoramica.

Echo Show 8, nuovo dispositivo smart con display che va a posizionarsi tra l’Echo Show 5 e l’Echo Show.

Amazon Smart Oven, forno utilizzabile anche come microonde, friggitrice ad aria o scaldavivande, ed è controllabile con qualsiasi dispositivo della famiglia Amazon Echo. Insieme al prodotto viene fornito gratuitamente anche un Echo Dot.

Echo Glow è una lampada smart per bambini in grado di illuminarsi con vari colori.

Echo Buds sono auricolari wireless che integrano Alexa e che, pertanto, possono essere controllati anche tramite comandi vocali.

Echo Frames sono degli occhiali (le lenti si possono cambiare) che integrano Alexa e che possono essere utilizzati per effettuare chiamate, ricevere notifiche ed altre informazioni direttamente da Alexa. Il prodotto integra anche il supporto per Google Assistant.

Echo Loop, infine, è un "anello" che utilizzabile per interagire con Alexa in qualsiasi momento, per controllare dispositivi smart, impostare promemoria, per conoscere l’orario di un film...