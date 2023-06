Nel 1986 la voce di Linda Wesley accompagnava le vacanze degli italiani sulle note di "Wild on the Isle". Trentasette anni dopo, un trio di DJs e produttori formato da Marco Corona e dagli Italian Disco Mafia cerca di far rivivere le stesse sensazioni ed emozioni, grazie anche alla voce magica di Neja.



Il brano ha un titolo tutto nuovo, "Just Do It" ed un groove decisamente attuale, perfetto per ballare senza pensieri... ma il riferimento è chiaro, ovvero il successo assoluto di Linda Wesley, una canzone decisamente spensierata... che non per caso viene firmata anche dagli Italian Disco Mafia, riferimento assoluto di certe sonorità. In Italia e non solo.



In un'estate decisamente anni '80 come è quella che stiamo vivendo "Just Do It" sembra essere il pezzo perfetto per rilassarsi ovunque: al sole, sotto l'ombrellone, in auto, persi nel traffico, di giorno e di notte. In discoteca, su Spotify... e non solo. Il brano esce su Casa Rossa, label in decisa crescita nello scenario internazionale.



Il successo degli Italian Disco Mafia, progetto italiano attivo fin dal 2007, è davvero importante, nei paesi d'Europa, dell'Est e non solo. La loro "Buona Sera Ciao Ciao", ad esempio, su YouTube ha ormai superato i 30 milioni di visualizzazioni, un traguardo tra l'altro raggiunto senza particolari strategie di marketing. Non è tutto: anche su TikTok i numeri e le condivisioni crescono continuamente, perché la musica degli Italian Disco Mafia, piena di groove, melodia ed energia, piace a persone di ogni età e generazione.



Marco Corona X Italian Disco Mafia feat. Neja - Just Do it (Casa Rossa)

https://open.spotify.com/album/28AYOxX2YsgnLffl1Gci0M?si=hZWXQLWBTqWZIipnO-BrzQ