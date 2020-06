Rischi e rispetto per gli anziani al mercato coperto Santa Chiara

Lettera aperta

Assessore con delega al commercio, Luigi Marcello

Assessore ai servizi Gabriele Barisano



OGGETTO: Mercato Coperto Santa Chiara

Oggi 6 giugno, ho ricevuto tantissime lamentele da anziani che recandosi al mercato coperto di santa Chiara, mi hanno chiesto chiarimenti riguardanti, l’entrata e uscita dal mercato coperto.

Dal 9 maggio dopo la chiusura per causa covid19, è stato riaperto al pubblico con le dovute regole da rispettare, ma su un punto chiedo agli assessori delle risposte.

Le disposizioni delle entrate e uscite dal mercato chi le ha organizzate?

Vi siete chiesti se l’uscita è in regola con le barriere architettoniche “all'uscita assenti e non in regola”?

Tengo a precisare che questo mercato è frequentato da molti anziani provvisti di carrello porta spesa che una volta riempiti sono difficili da trasportare scendendo le scale per l’uscita dal mercato, ma ieri ho assistito personalmente a un fatto di pura maleducazione nei confronti di un’anziana che cercando di uscire dalla parte dell’entrata che è sul piano strada e senza impedimenti, è stata trattata verbalmente e senza educazione ne rispetto per gli anziani, da un volontario della croce rossa che picchettava l’entrata del mercato.

Ai due assessori che frequentano settimanalmente questo mercato, chiedo di modificare queste vie d’accesso e di fare rispettare con senso di educazione chi vigila e se è il caso aiutare gli anziani e i più deboli. Questa si chiama solidarietà e rispetto.

Sono certo che prenderete provvedimenti in merito e ascoltiate le persone indifese ricordandovi che tutti noi arriveremo a invecchiare senza sentirci un peso.

Orlando Palmer