Stili di vita, stress e inquinamento negli ultimi decenni hanno innalzato i casi di infertilità. Un semplice esame di laboratorio può fornire informazioni cruciali sulla salute riproduttiva dell’uomo.

Recenti studi evidenziano come l’infertilità maschile rappresenti una problematica sempre più crescente, specialmente nei paesi industrializzati dove l’incidenza di questa patologia si attesta intorno al 15-20%.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che, l’infertilità maschile interessi nel complesso il 7% della popolazione maschile mondiale.

Negli ultimi 40 anni, la qualità del liquido seminale si è ridotta drasticamente e nel 50% dei casi di infertilità di coppia la causa è attribuibile al partner maschile.

In Italia dai dati del Ministero della Salute risulta che il 40% degli uomini è affetto da patologie andrologiche, in particolare da infertilità.

Un esame importante

Lo spermiogramma è un'analisi di laboratorio che coinvolge la raccolta e l'analisi del seme maschile. Questo esame fornisce informazioni cruciali sulla salute riproduttiva, misurando la quantità, la qualità e la motilità degli spermatozoi.

Il paziente raccoglie un campione di seme in un contenitore sterile, poi analizzato in laboratorio. Gli esperti esaminano diversi parametri chiave come il volume del seme, la concentrazione, la motilità e la morfologia degli spermatozoi. I risultati possono rivelare la salute riproduttiva del paziente, offrendo indicazioni cruciali sulla fertilità.

Importanza e Interpretazione dei Risultati

I risultati variano da persona a persona. Tuttavia, parametri al di fuori dei valori di riferimento possono indicare problemi di fertilità, come bassa concentrazione di spermatozoi o motilità ridotta. È importante sottolineare che questo esame da solo non identifica le cause precise di eventuali problemi di fertilità, richiedendo spesso ulteriori test e valutazioni approfondite.

Presso il Centro Medico Unisalus, il risultato dell'esame è disponibile il giorno stesso dell'esecuzione e i pazienti possono richiedere un appuntamento per interpretare i risultati con gli specialisti. La lettura viene eseguita da una biologa. Il referto viene rilasciato in giornata e la biologa può rilasciare un commento dell’esito degli esami.

È fondamentale osservare un periodo di astinenza sessuale di 3-6 giorni prima dell'esame per garantirne l'accuratezza.

Conclusione

Lo spermiogramma è un test cruciale per valutare la salute riproduttiva maschile. I risultati forniscono indicazioni preziose per affrontare eventuali problemi di concepimento, offrendo un'opportunità di intervento tempestivo e mirato.