Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo AS, le lettere inviate a Real Madrid, Barcellona e Juventus in cui la UEFA annunciava loro che avrebbero disputato la prossima Champions League sarebbero da considerarsi puramente formali e non assicurerebbero in alcun modo la reale partecipazione al torneo.

Fonti Uefa, riporta AS, hanno fatto sapere che la comunicazione non ha alcun rapporto con il procedimento disciplinare che interessa i tre club e che, per il momento, è da considerarsi solo "sospeso" e non annullato.

"[Le lettere] non sono altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta delle tre squadre di essere ammesse alla Champions League, nel caso si siano qualificate attraverso le loro prestazioni nei rispettivi campionati e che abbiano ottenuto la licenza dalle rispettive federazioni per partecipare alle competizioni Uefa".