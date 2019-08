Enrico Capuano e la Tarantella Folk Rock nella VI edizione del Balcone in Musica, il 22 agosto a Nettuno

L’associazione culturale Shara Eventi d’Arte presenta la sesta edizione del festival Balcone in Musica con un concerto per il sociale di Enrico Capuano & la Tarantella Folk Rock. Un evento realizzato in collaborazione con la Onlus Uniti con il Cuore, con il patrocinio del comune di Nettuno, il sostegno della fondazione Onlus “Umberto Porfiri” e la direzione artistica della flautista e concertista internazionale Maria Augusta Pannunzi: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi in favore dell’ospedale “Riuniti” di Anzio e Nettuno per l’acquisto di un macchinario fondamentale per ridurre le infezioni del 98% durante gli interventi chirurgici.

Giovedì 22 agosto, affacciati al balcone di Piazza Colonna a Nettuno, come da tradizione del festival, a partire dalle ore 22.00 si esibirà Enrico Capuano, cantautore ribelle e anticonformista, fondatore della band Tammuriatarock e considerato il padre del folk-rock italiano, nonché emblema del celebre concertone del primo maggio di Roma, di cui è stato presentatore per ben quattro volte. A presentare, invece, questa imperdibile serata sarà lo scrittore e cantautore Renzo Maggiore.

Il festival Balcone in Musica nasce nel 2014 da un’idea di Maria Augusta Pannunzi che ha trasformato il balcone tipico del Borgo Medievale di Nettuno in un originale e suggestivo palcoscenico estivo. La Pannunzi, direttrice artistica del festival, nonché flautista e musicista a livello internazionale, in parallelo alla sua attività concertistica in gruppo e da solista, realizza da anni con l’associazione di cui è fondatrice eventi artistici con intenti educativo-sociali. L’obiettivo di Balcone in Musica, come afferma la stessa direttrice, è quello di creare un coinvolgimento umano sempre più intenso di famiglie e bambini desiderosi di bellezza e gioia di vivere, valorizzando la realtà storica, culturale e architettonica del meraviglioso Borgo Medievale della città.

Anche per questa sesta edizione Balcone in Musica offrirà dunque ai residenti e ai turisti di Nettuno uno spettacolo di grande spessore artistico e culturale, riuscendo al contempo a compiere un’importante raccolta fondi a stampo sociale.

Qui di seguito l’IBAN per sostenere la Onlus Uniti con il Cuore di Anzio, presidente Ernesto Parziale, segretario Alessandro Toppetta:

IT 67 I 02008 38891 000105630222

Un ringraziamento speciale ai mecenati della cultura negli USA Father Joe Orlandi e Robert Padula

Si ringraziano gli sponsor Pizzeria Antico Grottino di Anzio, Ristorante Zero Miglia di Nettuno, Gelateria Arte del Gelato di Anzio, Gelateria Treccioni di Nettuno.

