Trump attacca i social perché hanno iniziato a censurare milioni di persone

«I giganti dei social media stanno mettendo a tacere milioni di persone. Non possono farlo, anche se ciò significa che dobbiamo continuare ad ascoltare una fonte di Fake News come la CNN, a causa delle quali il suo indice di ascolto ne ha sofferto pesantemente. Le persone devono capire cosa è vero e cosa non lo è, senza censura!»

Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018



Come? Questo Donald Trump non lo ha spiegato... ma per lui e per chi lo sostiene ciò è da considerarsi normale.

Perché Trump ha inaugurato il suo venerdì con quel tweet? Pur non citando Facebook, Twitter e Alphabet (Google), Trump ha fatto riferimento ai servizi social di tali aziende perché nei giorni scorsi, in base a quanto da loro comunicato, hanno rimosso centinaia - e non milioni - di account legati ad una presunta operazione di propaganda promossa dall'Iran.

Da aggiungere anche che Facebook ha comunicato di aver rimosso degli account - anche in questo caso non certo milioni - in relazione ad un'altra operazione che, pare, sarebbe da collegare alla Russia.



Da sottolineare che l'intervento di Trump, in linea di principio, non è assolutamente sbagliato. Infatti, in base a quali considerazioni i social media possono dire chi stia dicendo o meno la verità? Chi li ha autorizzati ad esercitare tale ruolo?

Però, se Trump identifica il problema - che potrebbe avere, a cascata, molte conseguenze per quanto riguarda il web e come questo sia attualmente gestito quasi in esclusiva solo da un numero limitatissimo di attori in base a proprie regole - dovrebbe anche ipotizzarne il rimedio. Ma non sembra questa una preoccupazione del presidente degli Stati Uniti.

Trump, forse, è invece preoccupato piuttosto dal fatto che gli elettori al prossimo appuntamento di novembre, in cui gli americani sono chiamati a rinnovare il Congresso, non potranno essere bombardati da notizie inventate o artificiosamente distorte che possano influenzarli a votare per i repubblicani. Infatti, le elezioni presidenziali Trump se le è aggiudicate in tal modo.