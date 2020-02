Dopo l'aggiornamento delle 12 da parte della Protezione civile, adesso sono 374 gli italiani contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2. In aumento anche i decessi che sono arrivati a 12.

Rispetto al bollettino delle ore 18 di ieri, l'incremento nel numero dei contagiati è stato di 52 unità.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 116, 36 quelli in terapia intensiva, mentre gli altri s trovano nelle proprie abitazioni.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

Regione Lombardia: 258 (+18 casi rispetto all'ultimo bollettino)

Regione Veneto: 71 (+28)

Regione Emilia Romagna: 30 (+ 4)

Regione Piemonte: 3

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)

Sicilia: 3

Liguria: 2

Toscana: 2

Marche: 1

Provincia Autopnoma di Bolzano: 1

In totale i tamponi che sono stati effettuati è arrivato a 9.462.



Rai e Ministero della Salute hanno realizzato lo spot «Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo» con Amadeus "contro il coronavirus", per sensibilizzare gli italiani sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio. Questo lo spot, realizzato dalla Rai per il Ministero della Salute in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà in onda nelle prossime ore su tutti canali Rai e sui social...







Nel frattempo, in Brasile un 61enne italiano che abita a San Paolo è risultato positivo al test da coronavirus dopo essere tornato da un recente viaggio in Lombardia, diventando così il primo caso accertato di Covid-19 in America Latina.

Ieri, anche il ministro della Sanità algerino, Abdel Rahman Ben Bouzid, aveva dichiarato che nel suo Paese era stato registrato un caso di contagio da coronavirus e riguardava, per l'appunto, un cittadino italiano arrivato in Algeria il 17 febbraio.

Il nostro Paese, e soprattutto il nord-est, viene ormai descritto come il bacino da cui l'epidemia di coronavirus si sta diffondendo in Europa.

Infatti, in Austria è risultata contagiata una coppia italiana che vive a Innsbruck. La loro abitazione è stata isolata, così come l'hotel in cui lavorava, salvo che questa mattina l'hotel è stato riaperto, mentre nove persone sono state messe in quarantena per motivi precauzionali.

In Svizzera un 70enne in Ticino è risultato contagiato dopo essere andato a Milano il 15 febbraio. Stessa sorte anche per un croato tornato recentemente dall'Italia e divenuto il primo contagiato nei Balcani.

Anche Francia e Germania hanno riferito di nuovi casi di contagio da Covid-19, rispetto a quelli già annunciati, tutti relativi a persone che di recente erano state nel nord Italia.

A questi vanno aggiunti i casi già noti ieri del medico lombardo e di sua moglie alle Canarie e di un'altra italiana residente a Barcellona tornata da poco dall'Italia.



Nonostante ciò, nella riunione avuta dal ministro Speranza con gli omologhi degli altri Paesi Ue confinanti - Austria, Francia, Slovenia, Svizzera, Croazia e Germania - non è stata decisa la chiusura dei confini che rimarranno aperti, mentre non saranno prese misure nei confronti degli italiani che si recheranno verso quei Paesi.