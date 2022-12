Musica Dissidente è il primo singolo della band Selvagreca, un brano già disponibile nei principali digital store e che porta le firme di Nadir Prevosti (chitarra), Ennio Petriliggieri (basso), Gabriele Pavesi (voce) e Paolo Magrì (batteria).

La band: “Musica dissidente è quella che suoniamo, la libertà di esprimersi al massimo, con chitarre distorte. Rabbia ed energia per non farsi abbattere. Come diciamo nell’ultimo inciso: Musica dissidente che apre strade e apre la mente”

I Selvagreca provengono da diverse esperienze musicali tra la Lombardia e la Sicilia. All'attivo hanno diverse canzoni “selvagge” e ballate fuori dagli schemi. Nella galassia del rock italiano si muovono nei territori dello stoner e del grunge, tra la luce e l'ombra di nuove contaminazioni.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pnrDPn-8eqE

Social: www.facebook.com/Selvagreca.band

Email: [email protected]