Caserta: al via la XIV edizione del Festival della Vita “Vivere è... Comprendere”.

Tra gli ospiti, il prof. Massimo Cacciari, il direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio, la presidente del Movimento per la Vita Marina Casini e il Maestro Enzo Avitabile.





Giunge alla XIV edizione la fortunata e seguita rassegna del “Festival della Vita”.

Il progetto culturale è promosso dal Centro Culturale San Paolo odv quale espressione della famiglia dei Paolini, fondata dal Beato Giacomo Alberione e costituisce un’occasione d’incontro e confronto sul tema dell’edizione: “Vivere è...Comprendere”: “Non deridere, non compiangere, non disprezzare, ma comprendere le azioni umane”(Baruch Spinoza).

Il ricco programma della manifestazione prende spunto dal Messaggio per la 46^ Giornata nazionale per la Vita della Conferenza Episcopale Italiana: “La forza della vita ci sorprende. Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?” (Mc 8,36) del 26 settembre 2023 e riporta anche il Messaggio di saluto al Festival della Vita dell’ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, il signor ambasciatore dott. Adam Kwiatkowski.

Momento centrale della manifestazione è il week end da venerdì 2 febbraio a domenica 4 febbraio, Giornata nazionale per la vita. In particolare:

Venerdì 2 febbraio, ore 11.00, presso il Liceo Manzoni, in Caserta: Incontro con gli studenti sul tema: “Vivere è… Comprendere la vita, ricordando Carlo Casini: riflessioni bioetiche sull’umano percorso”. Interverranno: il dirigente scolastico prof.ssa Adele Vairo e la prof.ssa Marina Casini, presidente Nazionale del Movimento per la Vita Italiano. In serata, alle ore 19.00, a Casagiove presso la parrocchia San Michele, incontro sul medesimo tema del mattino con l’intervento anche di don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. Modera il dott. Raffaele Mazzarella, direttore del Festival della vita. L’evento promosso dall’Associazione Diritto & Vita.

Sabato 3 febbraio, ore 18: Auditorium provinciale di Caserta. Serata di Gala. Cuore della manifestazione, il dialogo sul tema: “Vivere è… Comprendere” tra il filosofo prof. Massimo Cacciari e don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. Durante la cerimonia interverranno tra gli altri: il dott. Massimo Monzio Compagnoni, responsabile nazionale del Servizio per la Promozione del Sostegno economico alla Chiesa della Conferenza Episcopale Italiana e il dott. Fabio Caiazzo direttore generale del Centro Nazionale Sportivo “Libertas Aps”. Il Premio Festival della Vita 2024 sarà consegnato al maestro Enzo Avitabile. Presenta il maestro Gaetano Maschio, direttore artistico della kermesse festivaliera. Durante la serata, saluti di tanti amici del festival, tra cui l’Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, dott. Adam Kwiatkowski; dott. Angelo Borrelli, Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; don Roberto Ponti Multimedia San Paolo/Telenova; dott. Enzo Battarra, assessore alla Cultura della Città di Caserta; e del Generale Ing. Paolo Massimi, Comandante Provinciale del Comando Vigili del Fuoco di Caserta.

Domenica 5 febbraio, Giornata nazionale per la Vita, ore 11:00. Casa Circondariale femminile di Pozzuoli. Incontro con le ospiti della struttura detentiva sul tema: “Vivere è… Comprendere: l’umano percorso sull’esempio di Giovanni Paolo II”. Seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta da don Roberto Ponti, Multimedia San Paolo/Telenova, e da don Fernando Carannante, cappellano del carcere femminile. Saranno donati 150 pacchi dono quale finalità di missione del Festival della Vita 2024. Evento realizzato grazie alla disponibilità della dott.ssa Maria Luisa Palma, direttrice casa circondariale, in collaborazione con Sovvenire.

Altri appuntamenti degni di nota precedono il week end casertano. La manifestazione prende avvio il 25 gennaio presso il Liceo Foscolo di Sparanise con un incontro con gli studenti sul tema: “Vivere è… Comprendere: Karol Wojtyla ed i giovani, nel primo decennale della Sua canonizzazione”. Intervengono: il dirigente scolastico prof. Paolo Mesolella; don Andrzej Dobrzynski, direttore del Centro di Documentazione del Pontificato di Giovanni Paolo II in Roma, che riceverà il premio “Un amico per la vita… Mons. Pietro Farina”, ed il dott. Raffaele Mazzarella, grafologo giudiziario e direttore del Festival della vita.

Il 1° febbraio, presso l’Auditorium provinciale di Caserta, alle ore 11.00 si terrà un incontro con gli studenti sul tema: “Vivere è… Comprendere: l’identità digitale. Il ruolo delle nuove generazioni”. Interverranno il dott. Angelo Borrelli, già Capo Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri; il dott. Enzo Battarra, assessore alla Cultura della Città di Caserta; l’avv. Antonella Di Sorbo referente CODICI Campania delegazione di Caserta che ha promosso l’iniziativa, la prof.ssa Adele Vairo, dirigente scolastico del Liceo Manzoni di Caserta; il dott. Diego Guida editore. Conclude il presidente nazionale dell’ass.ne CODICI. Modera il dott. Raffaele Mazzarella.

Dopo l’inizio nel territorio casertano, il Festival della vita organizza oltre una settantina di eventi in cinquanta località nel territorio nazionale. I filoni del tema maggiormente sviluppati sono:

“Vivere è...Comprendere” la bellezza della vita sull’esempio del Beato Carlo Acutis: incontri per conoscere questa bella figura di giovane e appuntamenti di preghiera, arricchiti anche da una Reliquia di Carlo Acutische è stata consegnata al Centro Culturale San Paolo ad Assisi dalla madre del Beato, sig.ra Antonia Salzano;

Vivere è...Comprendere la Sacra Sindone: Il Volto dei volti, il più bello tra i figli dell’uomo (Sal.44,3).Oltre a un momento storico-critico sul sacro lino, è prevista anche l’ostensione della riproduzione della Sacra Sindone, in misura reale;

“Vivere “Vivere è… Comprendere San Giovanni Paolo II: Nel primo decennale della sua canonizzazione (2014/2024)”. Appuntamenti culturali, curati dal dott. Mazzarella, che mirano a far conoscere il pensiero del grande Papa sui temi della vita; in contemporanea ci sarà anche l’ostensione di una Reliquia di primo grado di Karol Wojtyla, dono del cardinale Mons. Stanislao Dziwisz, segretario del Papa Santo;

Vivere è…Comprendere i Santi, nostri esempi di vita quotidiana. Sono previste alcune esposizioni della mostra “I Santi della Porta Accanto”.

Per tutta la durata del Festival della Vita, si terranno incontri sul tema: “Vivere è…Comprendere: l’essenza della preghiera”, a cura delle Monache Benedettine del Monastero di San Paolo a Sant’Agata dei Due Golfi/Massa Lubrense che accompagneranno spiritualmente tutti gli operatori, i partecipanti e le finalità della manifestazione.

Questo ricco programma è stato possibile realizzarlo grazie alla dedizione di don Ampelio Crema ssp, presidente del Festival; del dott. Raffaele Mazzarella, direttore del CCSP San Paolo e del Festival della Vita; del Maestro Gaetano Maschio, direttore artistico del Festival della Vita. Alla quattordicesima edizione hanno aderito oltre cinquanta realtà operative tra Istituzioni, associazioni, fondazioni che hanno proposto vari appuntamenti. La manifestazione gode poi della promozione comunicativa del Gruppo Editoriale San Paolo e del sostegno di Sovvenire della Chiesa Cattolica.

“Il 2024 è un anno di ripartenza, una rinascita dopo la situazione pandemica che ha segnato la storia dell’umanità negli ultimi tre anni – dichiarano gli organizzatori. - È un ritorno alla normalità, almeno è ciò che tutti noi auspichiamo. Il Festival della Vita, giunto alla quattordicesima edizione, è un appuntamento che celebra la vita in ogni suo aspetto, essendo un luogo di incontro e di dialogo. È un percorso che in ogni edizione si arricchisce sempre più di nuove esperienze, di nuove iniziative, soprattutto di quel valore aggiunto che solo le persone sanno donare: la partecipazione che, in ogni modo e nei diversi contesti, fa accrescere l’entusiasmo delle centinaia di addetti ai lavori e non, che in ogni dove progettano, realizzano le loro idee, credendo fermamente nella condivisione dei valori che rende ognuno di noi autentici nella propria individualità”.





Per aggiornamenti sull’intera rassegna si rimanda al sito www.festivaldellavita.it

Pagina social: www.facebook.com/CentroculturaleSanPaoloOdv

Per informazioni: [email protected]