Saranno giorni intensi per i mercati azionari globali. Comincia infatti la stagione delle trimestrali a Wall Street, e tutti gli occhi sono puntati sui risultati delle grandi banche d’affari, anche per via del recente balzo dei rendimenti dei Treasuries nel primo trimestre.

Per Wall Street il mese di aprile è storicamente un periodo positivo e i recenti nuovi massimi di S&P500 e Dow Jones lo confermano. Per questo, gli investitori si aspettano dati confortanti da parte delle aziende quotate, immaginando già nuovi guadagni dal loro portafoglio azionario.